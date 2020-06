Kaos i Oslo natt til lørdag: – Vi løp fra det ene slagsmålet til det andre

Det har vært travelt for Oslo politiet natt til lørdag.

– Det har vært en ekstremt travel natt. Vi merker at det er normale åpningstider og at det er varmt, for det er ekstremt mye folk på byen, sier operasjonsleder Andre Kråkenes.

Fredag kveld måtte politiet bortvise flere hundre ungdommer fra Grünerhagen etter at de lagde mye støy og uro i området. Det samme skjedde gjentatte ganger i Sofienbergparken.

– På et tidspunkt var opptil 300 ungdommer samlet i Sofienbergparken. Mange hadde nok fått ett glass eller to for mye, og vi har fått mange klager på feststøy, sier operasjonslederen.

I tillegg har politiet måtte bryte opp en rekke slagsmål på utesteder, restauranter, på en buss og på en skole.

– I noen timer i løpet av natten gjorde vi i ikke annet enn å stoppe slagsmål. Vi løp bare fra det ene til det andre, sier Kråkenes.

En mann i 60-årene er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket i Klingenberggata. Ellers er det snakk om mindre skader.

Rett før klokken 04.30 hadde berusede ungdommer klatret opp i en 40 meter høy kran på Bispekaia. Politiet måtte også stoppe støy og slagsmål mellom russ.

– Det har vært mange flere hendelser nå enn under koronaen. Det begynner å gå tilbake til normalen med mye feststøy, sier operasjonslederen.

Rett etter klokken 06 rykket politiet ut for for å stoppe en beruset mann som forsøkte å knuse en inngangsdør med en el-sparkesykkel.