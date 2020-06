Slik spiller Norge: Tre hjemmekamper på én uke

Det blir en meget hektisk høst for Lars Lagerbäcks menn.

Det norske laget åpner med hjemmekamp i Nations League til høsten. Dette er programmet:

4. september: Norge – Østerrike.

7. september: Nord-Irland – Norge.

11. oktober: Norge – Romania.

14. oktober: Norge – Nord-Irland.

15. november: Romania – Norge.

18. november: Østerrike – Norge.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Norge kan slå godt fra seg mot Nord-Irland, Romania og Østerrike.

— Jeg tror Norge står godt til de lagene. Både Romania og Nord-Irland er landslag Norge bør være bedre enn. Østerrike har et par spillere som er på veldig høyt nivå og er cirka like gode som Norge, sier han.

Tre hjemmekamper i oktober

I tillegg til kampene i Nations League skal Norge spille om EM-billett mot Serbia 8. oktober. Det betyr tre kampen på Ullevaal på seks dager.

– Det kan være at vi må rullere på laget i disse kampene og ta ut større tropper enn vanlig, sa Lars Lagerbäck til NTB torsdag da han snakket om det krevende kampprogrammet som venter.

Mathisen mener Norges landslagssjef bør prioritere Serbia-kampen.

— Lagerbäck må kanskje tenke litt annerledes. Det er mange spillere som har spilt mye de siste månedene når de kampene kommer. Serbia-kampen er den desidert viktigste av dem, sier TV 2s fotballekspert.

Blir det norsk seier der, venter enten Skottland eller Israel 12. november. Med andre ord, Lagerbäck kan komme til å lede Norge tre ganger i løpet av sjudagersperioder både i oktober og november.

— Det bør ikke bli noen stor utfordring. De fleste spillerne er vant til et tett kampprogram, så det skal de håndtere fint. Jeg er bare glad for at det er landskamper på gang igjen, sier Mathisen.

Eliteserie-spillere kan få sjansen

Mathisen tror at flere spillere fra Eliteserien kan få sjansen for Norge.

— Større tropper vil jo åpne muligheten for flere spillere og da også kanskje for flere av de som spiller i Norge. Wolff Eikrem er en av de, men han var god i fjor også, så han er kanskje ikke en Lagerbäck -type.

— Fortsetter Patrick Berg, sånn som han spiller nå, kan han få en sjanse. Men det er knalltøff konkurranse på midtbanen. Det blir nok samme stammen for Lagerbäck er ikke en trener om bytter mye rundt, sier TV 2s fotballekspert med forbehold om at det er lenge til kampene.

Så er spørsmålet om det åpnes for publikum eller om det blir tilnærmet tomme Ullevaal-tribuner.

(©NTB / TV 2)