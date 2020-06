Ronaldo og Dybala briljerte i målfest

Superstjernene sørget for Juventus-seier mot bunnlaget Lecce.

Juventus 4-0 Lecce

Serieleder Juventus tok imot Lecce som lå på 18. plass på tabellen i italiensk Serie A før avspark fredag. Likevel skulle det ta tid før det løsnet for storlaget på Allianz Stadium.

Lecce-forsvarer Fabio Lucini fikk rødt kort i første omgang, men bunnlaget holdt 0-0 til pause. Etter hvilen var det derimot enveiskjøring i Torino.

Først sendte Paulo Dybala Juventus i føringen med et skudd i krysset etter 53 minutter før Cristiano Ronaldo doblet ledelsen fra straffemerket få minutter senere. Gonzalo Higuaín og Matthijs de Ligt satte inn Juventus' tredje og fjerde på tampen.

Se alle målene nedover i saken.

Brasseforsøk og rødt kort

Gjestene åpnet kampen best med et par farligheter, men de største sjansene sto Juventus for i førsteomgang.

Like før halvtimen prøvde Ronaldo seg på et spektakulært brassespark, men forsøket gikk utenfor.

Så klønet nevnte Lucioni det til da han mistet ballen i eget forsvar til Rodrigo Bentancur som fikk fri bane mot mål. Lecce-forsvareren felte så uruguyaneren og dommer Marco Piccinni viste Lucioni det røde kortet. En allerede tøff oppgave ble enda tøffere for bortelaget.

Bom etter bom

Da festet Juventus grepet om kampen. En umarkert Ronaldo burde sendt «den gamle dame» i ledelsen fem minutter før pause, men han headet utenfor fra fem meters hold.

Portugiseren la deretter presist inn til Bernadeschi som hadde løpt seg fri i boksen, men italieneren skled ballen over mål. Målløst til pause.

Målfest

Men det var bare et spørsmål om tid før Juventus klarte å score. Det tok 53 minutter. Ronaldo fant Dybala på 16-meterstreken, og argentineren la ballen til rette og bøyde ballen i motsatt vinkel til 1-0. Hans andre scoring på to kamper.

Etter timen ble Ronaldo felt innenfor Lecce-boksen. Straffe til Juventus, som portugiseren banket midt i mål bak Gabriel til 2-0. Ronaldos 21. mål i Serie A denne sesongen.

Syv minutter før slutt serverte Ronaldo innbytter Gonzalo Higuaín med et hælspark som var sikker alene med keeper. 3-0.

Matthijs de Ligt headet inn Juventus' fjerde og siste like etterpå.

Med det resultatet ligger Juventus åtte poeng foran Lazio på andreplass med to kamper mer spilt. Lecce ligger fortsatt under streken på 18. plass.