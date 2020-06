Truls Svendsen blir tobarnsfar: – Her gikk det litt fort i svingen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lykken smiler for den folkekjære komikeren som snart kan kalle seg tobarnsfar.

I mai ble tv-profil Truls Svendsen (47) og kjæresten Charlotte Smith foreldre for første gang til datteren Eva, nå avslører Svendsen på Instagram at de venter barn nr to.

– Woopsi. Her gikk det litt fort i svingen, skriver Smith på sin Instagram som Svendsen repostet.

På bildet som Smith og Svendsen la ut kan man tydelig se en voksende mage, og på begge sine Instagram-profiler strømmer det inn med gratulasjoner.

Svendsen har ikke svart på God kveld Norges henvendelser.

– Grattis med 2 gull, skriver TV 2 Sportens Ingrid Halstensen.

– Gratulerer så mye, skriver Erik og Kriss fra rapduoen Erik&Kriss, hvor sistnevnte blir pappa for første gang.

Det er ikke første gang Svendsen deler nyheter via sosiale medier, for han gjorde det samme da datteren Eva kom til verden.

– Lykkelig og takknemlig. Velkommen til oss, fine lille Eva, vi er allerede hodestups forelsket, skrev han da.

Holdt forholdet skjult

Komikeren og kjæresten holdt lenge forholdet med Eva skjult, men i 2017 sto de fram som et lykkelig forelsket par.

Årsaken til at han plutselig ønsket å fortelle om kjæresten, var at han ble fremstilt som singel i et intervju.

«Leste plutselig på forsiden av Dagbladet lørdag at jeg er singel. Det er jo bare tøv, for Charlotte er en fantastisk kjæreste som gjør meg glad», skrev han på Instagram.

Folkekjær moromann

Svendsen er blant annet kjent for TV-programmet «Truls à la Hellstrøm» som går på TV 2.

Der reiser han verden rundt med kjendiskokken Eyvind Hellstrøm.

Etter hva TV 2 erfarer skal begge være interessert i å lage flere sesonger, selv om 47-åringen nå har fått en liten familie, som snart blir større.