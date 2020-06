Sonja ble kvestet i motorsykkel-ulykke – nå slår Trygg Trafikk alarm om illevarslende tall

Det er 1. juni 2017. Sonja Lohne Elvik vrir om tenningen på motorsykkelen og kjører ut av boligfeltet på Osterøy utenfor Bergen.

Været hadde vært fint de siste dagene, med 15-16 grader og tørre veier. Perfekte forhold for å dra på MC-treffet i Hardanger hun hadde gledet seg til i lang tid.

Lite visste Sonja hva som skulle skje på vei ut av bygda.

– Det hadde nettopp begynt å regne. Jeg giret om og gasset opp rett før en sving. Plutselig kom det en buss imot.

Ti tusen tanker

De neste sekundene gikk det ti tusen tanker gjennom hodet.

– Jeg trykte inn frambremsen, men ingenting skjedde. I det jeg trekker i bakbremsen, vrir sykkelen seg og jeg har ikke sjans til å rette den opp.

Sonja ser umiddelbart at hun er i ferd med å kollidere med bussen. Hun kaster seg ned, og deiser i asfalten. Bussen svinger inn i en hekk, og hun unngår kollisjon. Skadene blir likevel stygge.

– Da jeg landet, rullet jeg rundt tre ganger. Jeg var bevisst, og kjente at noe var galt. Først trodde jeg at armen eller skulderen var knekt, men det viste seg å være ribbeina, sier Sonja.

SKADD: Tre sykehus-innleggelser, to operasjoner og totalt ni uker på sykehus ble fasiten for Sonja Lohne Elvik etter motorsykkel-ulykken. Foto: Privat

– Ribbeina sto i sikksakk

Mannen og broren til Sonja er de første på ulykkesstedet. Hun blir fraktet til sykehus, og får påvist punktert lunge og brudd i syv ribbein.

– Ribbeina hang ned og sto i sikksakk. Det tok noen dager før jeg innså hvor alvorlig det var. Først var jeg egentlig mest sint fordi jeg hadde ødelagt sykkelen og ikke fikk dra på MC-treff, sier Sonja og smiler.

Hun lå først fem uker på sykehus, og fikk operert inn plater som skulle holde ribbeina på plass.

Disse platene løsnet, og med store smerter måtte hun inn igjen til ny operasjon og fire ekstra uker innlagt.

Som en av de første i Norge, ble hun operert med en tysk metode, der man bandt en ståltråd rund ribbeina for å holde dem på plass.

Frykter å falle

Denne operasjonen var vellykket, men tiden etter ulykken har ikke vært lett.

– Jeg har slitt en del med brystsmerter og sviktende kraft i høyrearmen. Det er likevel det psykiske som har vært tyngst, sier Sonja.

I dag er hun tjue prosent ufør, og sier hun fortsatt sliter med traumer etter ulykken. Å sitte på en motorsykkel har hun fremdeles ikke våget.

– Jeg er ikke redd for å kjøre, men jeg frykter å falle. Når man ser hvor mange ulykker det er med motorsykkel så blir man redd. Hver gang jeg ser en ambulanse, eller et ambulansehelikopter så går det innpå meg, sier hun.

FRYKT: Tre år etter ulykken har Sonja fremdeles ikke våget å sette seg på en motorsykkel, men hun utelukker ikke at det kan skje i fremtiden. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Stadig flere MC-ulykker

Og Sonja har helt rett i at det er mange MC-ulykker.

I mange år har Trygg Trafikk sett en gradvis økning i antall alvorlige ulykker på motorsykkel. Fra 2011 til 2019 har antall drepte og hardt skadde steget fra 86 til 150, en økning på nesten 50 prosent.

Det er dyster statistikk, sammenlignet med tallet på bil-ulykker som stadig minker.

– Vi er jo bekymret. Det kan ikke være sånn at trafikkvekst skal føre til flere ulykker, det må vi gjøre alt vi kan for å snu, sier regionsleder i Trygg Trafikk, Knut Olav Nestås.

Regionleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk sier de jobber aktivt med å få ned antall MC-ulykker. Foto: Trygg Trafikk

I juni i fjor omkom fem personer på norske veier. Trygg Trafikk frykter nå en ny ulykkessommer. Så langt i juni i år utgjør MC-ulykker fem av syv dødsulykker i trafikken.

– Det sier litt om at dette er en særlig utsatt trafikkgruppe, spesielt på denne tiden av året. Folk har funnet frem syklene og det viser seg i ulykkestallene, sier regionlederen.

Dette er den vanligste årsaken

Trygg Trafikk tror flere vil kjøre motorsykkel nå som mange skal feriere i Norge. De frykter at det kan bety flere uerfarne MC-førere på vegene.

– Det er klart vi er bekymret for det, for vi vet at en av de vanligste årsakene til ulykker er utforkjøring i sving. Det krever mye trening, sier Nestås.

Også politiet trekker frem utforkjøring som en av de vanligste årsakene.

–Det viktigste fokuset til utrykningspolitiets i sommer er fart og rus, og når vi ser så mange kjører fort inn i en sving, så er det viktig at vi er ute og tar fartskontroller, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Slik kan man få ned antall ulykker

Ifølge Trygg Trafikk er økt kompetanse og mengdetrening for MC-førere viktig for å komme nærmere visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

I tillegg mener de at vei-eier har et ansvar for å sikre et veimiljø som beskytter motorsyklistene.

– Vei-eier har ansvar for å vedlikedholde og sikre veiene, for eksempel ved hjelp av underkjøringsskinne på autovernet, som hindrer at motorsyklistene sklir under rekkverket.

Ulykkesstedet er ikke langt unna der Sonja bor, og hun sier minnene kommer tilbake hver gang hun passerer. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Velmente råd til landets motorsyklister

Sonja har også noen råd til landets motorsyklister som begir seg ut på veiene i sommer.

– Kjør forsiktig. Veldig mange singelulykker skjer i svinger, og det tyder på at dette er en situasjon der mange mister kontrollen. I tillegg kan man vurdere å ta førerutviklingskurs på våren.

Hun advarer også om å bli overrasket på veier som tilsynelatende er tørre og har godt veigrep.

– Selv om det er sommer, kan asfalten være glatt. Når det har vært tørt lenge og regner kommer, så må man være forsiktig. Det kan bli som å kjøre på glatta. Da jeg kom utfor min ulykke var det 15-16 varmegrader, men veien føltes som is.