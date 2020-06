Ny marerittvideo av amerikansk politi – Latinamerikaner trygler om hjelp før han dør i politiets grep

Carlos Ingram Lopez (27) var kokk og bodde sammen med bestemoren sin i Tucson, Arizona. Familiemedlemmer forteller at han likte å lage mat fra grunn til 2-åringen sin, og at han så på Youtubevideoer for å lære å flette håret hennes.

Hvordan det hele endte med at han mistet livet etter han fikk et sammenbrudd og trengte hjelp fra politiet, har ført til at politimesteren i i byen, Chris Magnus, har tilbudt å trekke seg, skriver New York Times.

Denne duken kalles for spyttemaske, og politiet dekket hodet og overkroppen med Lopez med den før han døde.

Hendelsen skjedde for 21. april, og Lopez' familie krevde umiddelbart å få politiets video fra arrestasjonen utlevert. Det ble ikke gjort før denne uka.

Timingen er spesielt sårbar i kjølvannet av George Floyd-saken, og ekstremt pinlig for en by som lenge har skrytt av å ha en velorganisert progressiv politistyrke som fokuserer på deeskalering av konflikt.

Videoen som familien fikk se torsdag er rystende. De to siste minuttene viser Lopez naken i bestemorens garasje. Han ligger med ansiktet ned i bakken, dekket med en såkalt spyttehette, og med håndjern på ryggen.

Ifølge New York Times viser hele videoen at Lopez lå med ansiktet ned i gulvet i 12 minutter.

Venner og familie er samlet til minne om Carlos Ingram Lopez som døde under en arrestasjon 21. april. Foto: Cheney Orr

Mens politiet tvinger han ned i bakken sier han flere ganger at han ikke får puste og roper på bestemoren før han plutselig dør. Han ber også om vann flere ganger.

Politiet i Tucson, Arizona, har et image av å være politisk moderat. Byen har en stor latinamerikansk befolkning, og denne videoen har vært en vekker over at mange latinamerikanere også ofte føler seg urettferdig behandlet av politiet.

– Ideen om at Tucson-politiet er progressivt er noe jeg kun har hørt fra hvite, sier Alba Jaramillo som er advokat i byen. Hun kom selv som immigrant til Arizona da hun var i 20-årene.

NANA AYUDA ME: Familiemedlemmer bærer tskjorter der det står #nanaayudame. Det betyr «Bestomor, hjelp meg, noe som var Lopez' siste ord før han døde. REUTERS/Cheney Orr Foto: Cheney Orr

Rigina Romeno er byens første latinamerikanske borgermester. Hun sier det var en svikt i politiet som gjorde at kroppskameravideoene ikke ble offentliggjort tidligere. Hun var heller ikke selv orientert om hendelsen.

– Mitt første instinkt er at slik informasjon må ut, sier Romero. Hun oppfordret personlig politiet til å offentliggjøre videoen så fort den hadde blitt oversendt til Lopez' familie.

Obduksjonsrapporten viste at Lopez døde av hjertesvikt. Politiets fysiske håndering av ham, og kokain i blodet var medvirkende årsaker til at hjertet stoppet, ifølge rapporten.

Tre politibetjenter som var involvert i arrestasjonen av Lopez sa opp jobbene sine før videoen ble offentliggjort.

– Jeg har sett hele videoen 18 ganger, og det blir ikke noe lettere, sa Chris Magnus på en pressekonferanse torsdag.

Demonstranter samlet seg utenfor politihuset i Tuscon torsdag kveld etter at videoen ble offentligjort.

Romero har uttalt at hun gjerne vil at politisjefen blir i jobben sin.