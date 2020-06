Seilte langs Mjøsa i egenbygd flåte – så fikk de seg en ubehagelig overraskelse

De to kompisene Erik Forberg og Torgeir Knutsen startet fredag sin seilas langs Mjøsa fra Lillehammer til Eidsvoll på en selvbygd flåte, en tur som totalt er 117 kilometer lang.

Den lille doningen, som er bygd opp av syv tønner på rundt 200 liter hver, anslår kompisene veier rundt 400 kilo, rundt et halv tonn om man inkluderer lasten og dem selv.

– Den har også ett seil, men ingen kjøl, så vi får bare seilt i medvind, sier Knutsen, som forøvrig er journalist i TV 2.

– Og så har vi en liten underdimensjonert motor, sier Forberg.

De opplyser også om at de sover i flåten.

Inspirert av stjålet kano

Fredag kvelder starta turen i retning Eidsvoll for Erik og Torgeir. Foto: Privat

Tidligere i år la de to kompisene en plan om å dra på en kanotur. Den kanoen ble stjålet, og mens de satt rundt bålet en sen kveld, kom ideen om å bygge sin egen flåte.

– Vi var gira på å da på en tur, og snakket om å bygge en flåte i løpet av sommeren, forteller Forberg.

– Også handler det om å gjøre noe nytt i sommer. Vi er glad i sjøen, og tenker at dette kan være en fin opplevelse, sier Knutsen.

«Koselig synkestemning»

– Nå handler det bare å få den på vannet, og ta ting som det kommer, fortalte Forberg i forkant av seilasen.

De to kompisene begynte å bygge på flåta forrige uke. Foto: Privat

Fredag kveld seilte de i fire timer, og de reiste også et godt stykke i går. Men sent lørdag kveld oppsto problemene.

– Jeg merka det mest, for Erik sov. Plutselig merka jeg at vi tok inn vann, og at det skvulpet inn fra sida. Dette er en relativt liten flåte, og en merker det når det kommer vann inn både fra høyre- og venstresida. Men den sto ikke i fare for å synke, heldigvis, sier Knutsen.

Da kompisene til slutt besluttet å gå i land fant de ut at to av de syv tønnene som flåta er laga av, en foran, og en bak, var fulle av vann.

FÅR SKRYT: Kompisene skryter av all hjelpen de fikk fra lokalmijøet da de møtte opp i Gjøvik med den skadde flåten. Foto: Privat

– Vi løsna den ene, og tømte den, og reiste mot Gjøvik. Vi satte oss selv og ballasten på motsatt side for å jevne ut balansen. Det var koselig synkestemning ombord, sier Forberg.

– Den var rimelig skakk, sier Knutsen.

Fikk kranhjelp fra lokale

Med god hjelp fra lokale helter på Gjøvik fikk kompisene både kranhjelp og nye tønner.

– Vi føler at vi har tapt i dag. Det er dårlig vær, og vi er utslitte. Men vi skal forsøke å seile litt videre i kveld, i alle fall et lite stykke, sier Forberg.

– Vi har fått en del av motet tilbake på grunn av alle de hjelpsomme folka, sier han videre.

Den lokale redningsaksjonen er blant annet omtalt hos Oppdal Arbeiderblad.

Nå er målet til kompisene at de skal være hjemme i Eidsvoll tirsdag.