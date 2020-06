Ulvenes superduo jakter legendarisk rekord

Se Aston Villa - Wolverhampton lørdag fra kl. 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Wolverhampton snuser på Champions League-plass, og forut for Midlands-derbyet mot Aston Villa lørdag er alles øyne rettet mot to av Premier Leagues heteste fotballspillere.

HETE: Raul Jimenez og Adama Traore feirer scoring mot Liverpool i januar. Duoen er svært sentrale i Wolverhamptons kamp om CL-plass. Foto: Oli Scarff/AFP

Raúl Jiménez og Adama Traoré er nemlig ulvenes virkelige superduo, og sammen har de direkte kombinert til ikke mindre enn ti av de oransjes 44 Premier League-scoringer denne sesongen.

Senest i midtuken mot Bournemouth var det et lekkert forspill og perfekt innlegg fra Traoré på høyrekanten som fant veien til meksikanerens pannebrask, og den dødelige kombinasjonen er i ferd med å bli blant Premier League-historiens sterkeste.

Kun fire ganger siden ligaens oppstart for 28 år siden har nemlig noen vært hetere i sitt samspill, og til toppen av listen - som toppes av 1994/95-sesongens Alan Shearer og Chris Sutton - skiller nå bare tre mål. (Se hele listen i faktaboksen under).

Beste duoer (målgivende til hverandre) i PL-historien, innad i en sesong:

Alan Shearer & Chris Sutton, 13

Blackburn, 1994-95

Callum Wilson & Ryan Fraser, 12

Bournemouth, 2018-19

Alan Shearer & Mike Newell, 11

Blackburn, 1995-96

Kevin Gallen & Les Ferdinand, 11

QPR, 1994-95

Adama Traore & Raul Jimenez, 10

Wolves, 2019-20

Dennis Bergkamp & Nicolas Anelka, 10

Arsenal, 1998-99

Robbie Fowler & Stan Collymore, 10

Liverpool, 1995-96

Legendene Shearer og Sutton - som gikk under kallenavnet S&S - var svært sentrale da Blackburn vant Premier League den sesongen, og har også med seg kjente parhester som Dennis Bergkamp/Nicolas Anelka og Robbie Fowler/Stan Collymore på topp fem-listen.

LEGENDARISK DUO: Chris Sutton og Alan Shearer utgjorde et av PL-historiens kvasseste spisspar. Foto: Bildbyrån

Nå hyller Jiménez sin makker i ulveangrepet.

– Han kan legge innlegg fra hvor som helst. Du vet at han alltid finner rom til å legge inn, så du må bare være der til rett tid for å score, sier meksikaneren.

Selv har han scoret totalt 15 mål i ligaen denne sesongen, og er kun fire bak toppscorer Jamie Vardy. Mye av æren skal tilskrives Traoré, og det skal ikke være tilfeldigheter som ligger bak suksessen de to har i fellesskap.

– Vi trener på det hver uke. Vi snakker sammen før kampene og på treningsøktene. Vi vet hvor vi skal være. Når han legger inn, vet jeg hvor jeg må posisjonere meg. Så det handler ikke om tilfeldigheter. Det er noe vi trener på og jobber for, sier Jiménez.

Drømmer om Champions League

Forut for de avsluttende sju rundene av Premier League-sesongen har Wolves kun fem poeng opp til garantert Champions League-plass, og kun målforskjellen gjør at de er bak Manchester United som for øyeblikket innehar 5. plassen som også kan gi plass i samme turnering dersom UEFAs straff om utestengelse overfor Manchester City blir stående.

Ulvene har vunnet begge sine to kamper etter oppstarten, uten baklengsmål, og går inn i lørdagens derby mot Aston Villa i Birmingham i kjempeslag. Tar en med kampene forut for oppholdet står de med fire seire på de fem siste, og vi må tilbake til et relativt ufortjent 1-2-tap mot Liverpool i januar for å finne sist Premier League-tap. Jiménez bekrefter at han tenker på Champions League.

– Det er drømmen. Det er vanskelig, men ikke umulig. Hvis vi fortsetter som nå og fortsatt jobber som dette, kan vi klare det. Men vi må holde hodet kaldt og fortsette i samme spor. Hele laget må jobbe sammen for å klare det, sier han.

