Kreftsyk mann livstruende skadd etter feilbehandling

Sykehuset beklager at mannen fikk ti ganger høyere dose enn beregnet.

En mann i 50-årene er livstruende skadd etter at han fikk ti ganger høyere dose enn beregnet under en cellegiftbehandling ved Haukeland sykehus.

– Vi har fått vite at det er stor skade på indre organer, og at skadene er livstruende. Han kan dø når som helst. Haukeland har kontaktet Rikshospitalet for å få hjelp til å håndtere situasjonen, sier søsteren til pasienten, til Bergens Tidende.

Som følge av behandlingen er mannen nå flyttet over på intensivavdelingen ved sykehuset.

Olav Mella, direktør på Kreftavdelingen på Haukeland, bekrefter at det har skjedd en alvorlig hendelse på avdelingen.

– Vi har beklaget overfor pasient og pårørende, som vi følger tett opp og ivaretar på best mulig måte.

Mella sier de har kontaktet Helsetilsynet og har satt i gang konkrete tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.