Håvard og familien fikk en sværing på kroken: – For noen krefter

Sammen med datteren og en venninne, fikk den tidligere skiløperen og bronsevinneren på sprinten fra VM i Lahti i 2001, Håvard Solbakken litt av en fiskeopplevelse forleden dag.

I Saltenfjorden utenfor Bodø skulle gjengen bli vitne til en intens, men artig fisketur.

– Fy faen, for noen krefter, sier Solbakken til TV 2.

En intens halvtime

Da de skulle ut på fisketur var planen å fiske sei og ørret. Derfor hadde de med havfiskestang og et snøre som var beregnet til 17 kilo.

Da de kjente kveita på kroken, skjønte de at de måtte jobbe hardt med å få den inn. Kampen varte i vel 30 minutter, forteller Solbakken.

– I den halvtimen var det maksimal påkjenning på stanga. Vi kjente plutselig at den dro snøret ut hundre meter i en kolossal fart, så vi måtte kjøre etter den med båten, forteller han.

Elektrisk stemning

Fiskestanga knakk underveis i kampen, men snøret klarte seg. For å få fisken oppi båten var de på et tidspunkt to personer som måtte få kontroll på kveita.

Kveita ga seg etter en halvtime, og da var det ingenting å utsette på stemninga ombord.

– Den var elektrisk. Jeg vet ikke helt om vi vet hva vi var med på, men det begynner å synke inn nå, sier Solbakken, som gir all honnør til datteren og venninna.

– De gjorde mye av jobben, og det er veldig imponerende.

Klart den største fisken

Kveita var på 72 kilo, og var cirka 1,70 meter lang.

– Det er 50 kilo mer enn vår nest største fisk, sier han og ler.

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre nå, legger han til.

Solbakken er for mange kjent som en god langrennsløper. Men han har alltid hatt et stort hjerte for fiske.

– Fiske har vært en hobby siden jeg kunne gå omtrent. Nå har jeg mer tid til å fiske, og det er veldig artig at datteren min kunne ta del i en slik opplevelse.