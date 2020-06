Evelyn (7) opplevde marerittet på stranda

Familien Kleppe hadde kost seg på stranden i flere timer, og Evelyn skulle øve på å svømme da hun satte seg ned i vannet.

Foto: Privat

– Da jeg reiste meg kjente jeg at noe gjorde vond og brant. Først trodde jeg det var brennmanet, sier hun.

Men det viste seg å være en sjøanemone hun hadde vært borti. Den har små tentakler med neslegift.

– Det er det vondeste jeg har opplevd. Huden fikk små bobler og jeg begynte å grine. Jeg kunne ikke sitte ordentlig, fikk ikke sove ordentlig og måtte ligge på siden, sier hun, og har tydelige merker på huden som fortsatt klør, en uke etter hun ble brent.

Slik så syvåringens lår ut en uke etter møtet med anemonen Foto: Privat

Trives på Vestlandet

Anemonen har vært innom norskekysten før, og nå tror havforsker Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet at den er kommet for å bli.

– Den ligger på grunna og gjemmer seg innimellom brun tang. Den er uvanlig, men vi har hørt om flere observasjoner i fjordene sør for Bergen, men også så langt nord som Ålesund, sier van Der Meeren og forteller at det uvanlige er at sjøanemonen kommer så grunt og at det er så mange av dem i år.

Neslegift i tentaklene

Forskeren kan godt forstå at Evelyn fikk vondt da hun ble truffet av anemonens tentakler.

– Den har neslegift i celler i tentaklene sine som skytes ut som små giftpiler når de berøres, sier hun og forklarer at det er varierende hvor mye effekt og hvor sterkt noen blir brent.

Sjøanemonene lever på tang og tare Foto: Havforskningsinstituttet

Av de mest intense skadene har hun hørt om folk som får sår og har arr i flere måneder etterpå.

Advarer badende

Forskeren mener badende nordmenn i sommer bør se seg bedre for og rydde badestranda for barna.

– Min anbefaling er at de voksne først tar en forsiktig vasserunde på grunt vann. Ser etter tentaklene og tar den opp og hiver den ut på dypere vann, sier hun og forteller at man trenger ikke drepe den for den er ikke aggressiv.

– Den kan ikke klare å svi fingerhud så den kan trygt plukkes opp. Den sitter heller ikke særlig godt fast i tangen.

Havforskningsinstituttet og Gro van der Meeren (t.h.) ønsker tips til havfunn.no om du ser sjøanemonen der du bader. Foto: Guro Halleraker

– Fortsett å bade, men se dere litt bedre for. Det er litt som i tropene dette her, der anbefales både sko og tights. Når det blir varmere blir det enda mer rart i sjøen og da er det kanskje lurt med tights og badesko også her, er anbefalingen fra forskeren.

Blitt skeptisk til bading

I motsetning til stillehavsøsters som man prøver å plukke vekk på strendene på Østlandet for å gjøre det lettere for de badende, er det vanskelig å gjøre noe med svianemonen.

– Det er ikke noe vi kan gjøre med denne, annet enn å rydde den unna. Fra naturens side så er det jo utrolig å se en utvikling og at den er så tilpasningsdyktig. Men for oss mennesker som ønsker å bade er det jo innmari kjedelig, sier Gro van der Meeren til TV 2.

Evelyn har lyst til å bade i vannet igjen, men er blitt mer skeptisk.

– Jeg vil ikke bade på det samme stedet, og ikke der det er masse tang. Pappa klarer jo ikke å plukke opp alle, og jeg er redd for å bli brent igjen.