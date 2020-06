Kastet gutt (6) ned ti etasjer – dømt til 15 år i fengsel

I august 2019 kastet 18 år gamle Jonty Bravery en seks år gammel fransk gutt ned fra en utkikkspost i 10. etasje på Tate Modern i London. Gutten falt i underkant av 30 meter.

Nå er 18-åringen dømt til fengsel i minst 15 år. Det melder flere britiske medier fredag, deriblant Sky News.

Kastet fra utsiktsplattform

I 2018 var Tate Gallery Storbritannias mest populære turistattraksjon, med 5,9 millioner besøkende.

DØMT: 18 år gamle Jonty Bravery er dømt til fengsel for hendelsen. Han er erkjent handlingene. Foto: Handout

Det er en storslått utsikt fra toppen av bygningen, og mange tar turen opp til 11. etasje for å skue ut over London. Seksåringen ble kastet ut fra en slik utsiktsplattform.

Under rettssaken sa aktor Deanna Heer at i det den seks år gamle gutten nærmet seg den tiltalte mannen, tok han tak i seksåringen, bar han frem til rekkverket og kastet ham over.

– Overvåkningskamera viser at gutten faller med hodet først. Bildene viser også tiltalte som trekker seg tilbake fra rekkverket. Han ble sett smilende, med armene hevet. På et tidspunkt ser det ut som han smiler og ler, sa Heer.

– Hvor er sønnen min?

Vitnet Nancy Barnfield (47) befant seg på Tate med en venn da hun hørte et høyt smell, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA. Deretter så hun en kvinne som ropte «Hvor er sønnen min? Hvor er sønnen min?».

Ifølge Barnfield var også den anholdte tenåringen på stedet. Han ble holdt under kontroll av flere tilstedeværende og «sto bare der og var ganske rolig».

Den seks år gamle gutten ble funnet på taket av 6. etasje. Han ble påført livstruende skader.

Den siste oppdateringen om guttens tilstand kom i mai. Da skrev familien at den lille gutten sliter med å snakke.

– Vi forstår ikke alltid hva han sier, spesielt når han er sliten, men han uttrykker seg selv mer og mer, skrev familien i et innlegg.

Det er uklart om gutten noensinne vil bli helt frisk igjen.