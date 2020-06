– Manchester United eller Chelsea var aldri verdens beste lag. Dette Liverpool-laget er det

Se Frode Gryttens Liverpool-hyllest i videovinduet øverst!

Liverpool er mestere i engelsk fotball for første gang på 30 år, og superlativene hagler i retning Jürgen Klopps mannskap.

I TV 2s spesialsending om Liverpool-tittelen fredag, tar TV 2s fotballekspert Trevor Morley store ord i sin munn når han skal beskrive hvor gode de røde faktisk er i øyeblikket.

– Det er en stor historie. Merkelige omstendigheter, ingen tilskuere, men de vinner så lett. Det vil sannsynligvis bli husket som den mest kjente Premier League-seieren noensinne. Hvis de setter rekorder, som de trolig gjør, så vil dette bli husket i ti-tyve år. Det vil alltid bli husket, sier den tidligere Premier League-spilleren.

Morley sammenligner dem med Manchester City-lagene som har herjet de siste par årene, men også med de engelske lagene som forsynte seg grovt - også i Europa for 10-15 år siden. Manchester United var i tre av fire Champions League-finaler fra 2008 til 2011, og vant en av dem, mens også Chelsea var både seirende og tapende finalister i Europas gjeveste klubbturnering ved et par anledninger.

– Jeg jeg tror aldri Manchester United eller Chelsea var verdens beste lag. Selv på den tiden der. Du hadde Real Madrid og Barcelona. Men i mine øyne er dette Liverpool-laget det. Jeg hadde backet dem mot lag som Real Madrid og Bayern München. I mine øyne er de verdens beste lag, og jeg tror aldri Premier League kan ha sagt at de har hatt det før. Så gode er de, sier Morley.

Thorstvedt: – De pulveriserer all motstand

Ekspertkollega Erik Thorstvedt slenger seg på i hyllesten, og peker på detaljene i de rødes arbeid. Der mener han Klopp og co. er foregangsfigurer i det som har vært en trend innen store deler av britisk idrett de siste årene.

– Det er ikke bare det at de vinner og vinner fortjent. De bare rett og slett pulveriserer all motstand i sin vei. Det handler om hvor man kan finne de små marginene for å bli litt bedre. Liverpool i fotballsammenheng står som et kjempeeksempel på akkurat dette her. Klopp skal ha skryt fordi han har en enorm analyseavdeling som står for rekruttering og kampforberedelse, og han bruker det aktivt.

– Det er nok av slike folk som sitter i England og stues vekk på kontorer og ikke blir brukt. Klopp bruker dem aktivt. Ta for eksempel dødball, der Liverpool er mye bedre enn Manchester City. Der henter de mange poeng. De bruker tid på de tingene som kanskje andre fotballfolk synes er kjedelig. De sier at de skal vinne, og de vil hente de poengene fra der de kan finne dem, sier Thorstvedt.

