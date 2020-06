Koteng hevder han ikke visste navnet på Horneland

Ivar Koteng forstår ikke at noen kaller ansettelsen av Eirik Horneland et prestisjeprosjekt for hans del.

Natt til fredag var det slutt for Eirik Horneland, som etter kun ett poeng på de tre første kampene var ferdig som Rosenborg-trener.

Da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sommeren 2018, kom Rini Coolen inn som vikar og ledet Rosenborg ut sesongen. Det endte med serie- og cupgull, men han fikk ikke fortsette. Inn kom Horneland fra Haugesund.

Etter den omstridte sparkingen av Ingebrigtsen har mange kalt ansettelsen av Horneland for en pretisjeprosjekt for styreleder Ivar Koteng.

– Det greier jeg ikke å skjønne. Jeg visste ikke navnet på Horneland da han ble ansatt. Det er styret som jobber og bruker fagfolk best mulig, så tar man konklusjoner i fellesskap og blir enige om det vi gjør, sier Koteng til TV 2 fredag formiddag.

Koteng sier at Rosenborg-styret kom til enighet med Horneland om å avslutte samarbeidet.

Bryr seg ikke om kritikken

Da Rosenborg forlenget kontrakten med treneren så sent som midten av april, var han sikker på at Horneland var rett mann til å lede Rosenborg tilbake på topp.

Etter fire strake seriegull endte det med tredjeplass i Hornelands første år.

Mange har også ropt på Kotengs avgang etter den mislykkede ansettelsen.

– Det bryr jeg meg ikke om. Hvem skal ansette og avsette en trener hvis styret ikke gjør det? Det synes jeg er en spesiell konklusjon, sier han.

Styreleder i Kjernen, Espen Viken, har tillit til Koteng.

– Men det er handlingene hans og resultatene som avgjør om det er rett. Det handler ikke om jeg liker Ivar eller ikke, det handler om jeg tror Ivar er en flink fyr eller ikke. Han har jo lyktes med ganske mye han gjør, så det spørs hvordan dette blir, sier Viken til TV 2.

Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen svarer kontant «ja» på spørsmål om han har tillit til at styreleder Ivar Koteng skal være med på å finne ny hovedtrener.

Koteng mener klubben må regne med å bomme av og til.

– Jeg er spesielt lei meg på Eiriks vegne, men når du driver en klubb, må du regne med en eller annen gang at regne med at det ikke går og at du et eller annet år ikke vinner. Det kan du se statistikk fra i flere ligaer, sier Ivar Koteng.

Dorsin leder arbeidet

Koteng sier at Mikael Dorsin leder arbeidet med å finne ny trener.

– Det er bestandig sportslig leder som leder arbeidet. Han gjør stabsarbeidet for å innstille til styret, så er det flinke sportsfolk som også legger litt mer i det. Så ansetter styret, sier Koteng.

– Det er en del av jobben sammen med styret, så jobber vi sammen for å finne noen som forhåpentligvis er bra for klubben, spillerne og fansen, sier Dorsin til TV 2.

BIDRAR PÅ FELTET: Mikael Dorsin skal hjelpe Trond Henriksen på treningsfeltet mens trenerjakten pågår. Det er svensken som leder arbeidet med å finne ny hovedtrener i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

På spørsmål om hva slags trenertype Dorsin og Rosenborg er på utkikk etter, svarer den pensjonerte venstrebacken:

– Det er veldig positivt om han vinner.

Hornelands manglende erfaring er av mange trukket frem som en svakhet.

– Erfaring kan være et kriterium, men vi ser etter mange: Filosofi, vinnere, ledertype, erfaring, fag … Det er mange ting som trengs, så må vi se hva som dukker opp, sier Dorsin.

– Ryddig og bra mann

Selv om Koteng hevder han ikke visste hvem Horneland var da han ble Rosenborg-trener, roser han innsatsen til 45-åringen fra Haugesund.

– Vi har hatt en fantastisk fyr som har stått i stormen og hatt stor arbeidskapasitet, så vi er litt lei oss for det, sier Koteng.

Horneland har etterlatt et positivt inntrykk i Trondheim.

– Det er trist, det er en tøff bransje. Vi kan si det at det er ikke noe tvil, jeg tror ikke du får noen i Rosenborg-systemet til å si noe negativt om Eirik Horneland. For han er en fantastisk klubbmann, og en bra leder og det som skal til, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, til TV 2.

– Eirik er en veldig ryddig og bra mann, og det er bra leder på sin måte og vet hva dette handler om. Vi har hatt en god dialog hele veien, sier sportslig leder Mikael Dorsin om prosessen som endte med trenerexit.

Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen, som var på torsdagens møte, mener han ikke har eneste vond ting å si om Horneland og at han er imponert over måten treneren har stått i stormen når resultatene har vært svake.

– Når du kommer som relativt uerfaren trener, så er det ikke enkelt. Du får ikke noe gratis heller. Omgivelsene krever fra dag én, sier Reginiussen.

Trond Henriksen leder laget inntil videre og borte mot Brann søndag.