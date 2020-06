Johannes (13) stupte i grusen etter hærverk på sykkelen: – Jeg fikk ikke puste

13 år gamle Johannes Handeland fra Bergen hadde vært på bading med klassen, og skulle sykle hjem sammen med en kompis. De satte utfor en grusbakke i Hordnesskogen, og suste av gårde. Da de nærmet seg en parkeringsplass, trykket Handeland inn bremsen og deretter gikk det galt.

– Hjulet føk rett av, og jeg stupte i bakken. Sykkelen rullet over meg, fortsatte videre ut i grøfta og hjulet traff nesten kompisen min, forteller Johannes.

Handeland sier han trolig var i sjokk etter fallet. Han reiste seg raskt opp igjen, og kjente på smerter flere steder i kroppen.

– Jeg hadde veldig vondt i brystet, og sa til vennen min at jeg ikke fikk puste. Han spurte meg om alt gikk bra, og jeg gjentok at jeg ikke klarte å puste ordentlig. Da sa han at jeg måtte legge meg ned igjen mens han hentet læreren.

13-åringen ble hentet av faren og kjørt til legevakten. Når TV 2 møter Johannes en uke etter fallet, er bandasjene fortsatt på. Han viser bilder av det dype såret ved høyre albue og såret på siden av magen. Det er ennå tungt å puste, så han tror ribbeina har fått seg en skikkelig trøkk.

Flere tilfeller av sabotasje

Ifølge familien var alt i orden med sykkelen da de sjekket den tidligere samme dag. Da Johannes satte seg på sykkelsetet etter utflukten med klassen, merket han derimot at noe var annerledes.

– Jeg kjente at hjulet var litt løst, men tenkte at det var noe jeg kunne fikse hjemme, sier Handeland.

Han tror noen må ha løsnet på skruene i framhjulet i løpet av skoledagen. Hvis det stemmer, føyer det seg inn i rekken av flere sykkelhærverk blant ungdommer den siste tiden, både i bergensområdet og andre steder i landet.

LEGEVAKT: Johannes Handeland (13) på legevakten etter fallet. Foto: Privat LEGEVAKT: Johannes Handeland (13) på legevakten etter fallet. Foto: Privat SKADE: Såret på høyresiden av magen til Johannes. Foto: Privat SÅR. Såret ved høyre albue var det dypeste. Foto: Privat

Tidligere i juni ble Sander Sørensen i Kirkenes alvorlig skadd da framhjulet på sykkelen hans løsnet. 12-åringen fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner da han falt av sykkelen. IFølge rektoren ved Sandnes og Bjørnevatn skole har denne typen hærverk pågått i flere år.

– Det er helt hårreisende at elever løsner hjulene på syklene til medelever. Om dette ikke stanser, kan det fort ende med dødsfall, sier rektor Frode Buarø til TV 2.

Politiet: – Snakk med barna

Nettpatruljen i Vest politidistrikt har lagt ut en advarsel på sine Facebook-sider der de først og fremst henvender seg til foreldrene.

«Vi oppmodar foreldre til dialog med barna om at dette ikkje berre er barnestrekar eller «pranks», men handlingar som i verste fall kan gje store skadar og alvorlege konsekvensar,» skriver de i et innlegg.

Politiet bekrefter at det har vært tilfeller av sykkelsabotasje i flere distrikter den siste tiden. De håper advarselen kan få de yngre til å se alvoret i situasjonen.

– Det er kanskje tenkt som en lek, og dess yngre barna er, dess mindre tenker de over konsekvensene. Derfor må vi som foreldre hjelpe ungene våre slik at de forstår at dette er ingen lek. Det er ikke greit, sier fagleder Rune Fimreite i Politiets nettpatrulje.

Foreløpig har ikke politiet sett bilder eller videoer av sykkelsabotasje i sosiale medier. Likevel har de en teori om at det er slik den farlige trenden sprer seg.

– Når man får en spredning rundt omkring i landet, er det godt mulig at dette kan være en trend på sosiale medier, sier Fimreite.

Lar seg ikke skremme

Handeland visste ikke at at sykkelhærverk var en trend.

– Nei, jeg har aldri hørt eller sett noe på nett om dette. Jeg syns det er teit hvis folk syns det er humor i slikt, sier han.

REPARASJON: Sykkelen fikk også hard medfart i ulykken, og står nå på verksted. Foto: Svein Erik Giskegjerde/TV 2

13-åringen har ikke sittet på en sykkel siden ulykken skjedde. Han er fortsatt for skadet, og sykkelen er til reparasjon. Selv om det kraftige fallet var en ekkel opplevelse, kommer han ikke til å unngå sykkelen i framtiden.

– Du er ikke skremt?

– Nei, jeg kommer til å sykle. Jeg er ikke skremt vekk fra det. Men andre kan syns det er skummelt, og det er veldig dumt. Flere sa at de ikke ville sykle til skolen fordi det kunne skjedd med dem også.

Sykkelulykken til Johannes ble først omtalt av Fanaposten.