Asbjørn (65) satte kaffen i halsen da han så denne hvalen på fjorden

Synet minnet først om en veltet båt. Men da 65-åringen fra Kirkenes tok båten ut for å se hva som lå i fjorden, møtte han et forferdelig syn.

Laksefiskeren Asbjørn Kiviniemi (65) stod på verandaen torsdag morgen og skulle nyte en kopp kaffe. Etterhvert fikk han øye på noe som drev på fjorden.

Han så noe stort og mørkt, og det stakk opp en staur med et flagg i. Derfor trodde han først at det var en båt som hadde veltet.

65-åringen satte seg i båten for å kjøre ut mot det ukjente.

Da han kom fram så han det han kaller for «grufullt».

– Det var helt jævlig, sier han.

Full av sår

Det han trodde var en veltet båt, viste seg å være en død hval. Hvalen var blitt fanget i tau, og Kiviniemi tror det kan være krabbefiskere som har mistet taubruk langs fjorden.

– På rekefeltet midt fjorden der hvalen lå, og der folk pleier å ha krabbeteiner, er det rundt 240 meter dypt. Om en hval kjører seg fast i ei lenke med sju–åtte krabbeteiner, blir det svært vanskelig for den å komme seg løs, sier han til iFinnmark, som først omtalte saken.

Han forteller at hvalen var mellom åtte og ti meter lang, og var full av sår og rifter, og fanget i tau.

– Hodet lå bøyd ned i vannet, det samme med sporen. Det virket som at tauene lå ned mot bunnen og dro i begge ender, sier han til TV 2.

Ringte til politiet

Han skjønte kjapt at hvalen var død. Det første han gjorde var å ringe til politiet, som sendte saken videre til rette instanser.

– Det som er viktig nå, er at den ikke driver i land i fjæra hvor vi driver laksefiske fra og blir liggende og råtne der, mener 65-åringen.

Han forteller at han ble kontaktet av Miljødepartementet i forbindelse med hvalen. TV 2 har ikke fått svar fra Miljødepartementet om saken fredag.

– Meld i fra

Veterinær og rådgiver hos Havforskningsinstituttet Kathrine Ryeng, forteller til iFinnmark at de ber folk om å melde i fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste eller kystvakta straks de ser en hval som lider.

– Vi har et eget system for å frigi hval som har fått garn, tau eller andre ting rundt seg. Straks beskjeden kommer, går meldinga videre til hurtigbåtene som har eget utstyr og ekspertise for sånt. Kystvakta bidrar sterkt til dette, spesielt med KV Heimdal som er spesialtrent for å frigi hval, sier Ryeng.