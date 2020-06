Svensk mann var så full at politiet trodde at han var dansk

En 29 år gammel fyllekjører fra Trollhättebo må i fengsel etter at han drakk seg så full av politiet trodde at han kom fra Danmark.

Mannen er ifølge den svenske dagsavisa Ttela 29 år gammel og bosatt i Trollhättebo.

Han stod denne uka tiltalt for kjøring i beruset tilstand, for å ha stukket av fra et ulykkested, samt brudd på våpenloven.

I avhør har mannen fortalt at han den aktuelle kvelden i januar var hjemme hos en kompis som ga ham såkalt grogg, som er en drikk av rom, konjakk eller annet brennevin som blandes med vann.

Husker absolutt ingenting

Alt han husker etter at han drakk grogg, er at han gikk tur, ryddet litt snø utenfor faren sin hus, og deretter våknet opp i ei celle.

I retten fortalte påtalemyndighetene en helt annen versjon av saken.

De fortalte at en politipatrulje la merke til en bil i Strömslund som var i full fart etter å ha krasjet inn i to parkerte biler.

Bilen kjørte seg fast i snøen. Da politiet åpnet bildøra, stinket det alkohol.

Politiet klarte ikke å forstå hva mannen sa, og de ble derfor overbevist om at mannen var dansk. Det gikk senere opp for dem at mannen var svensk, men svært beruset.

På bilgulvet lå det blant annet en flaske med litt vodka i, og i lomma hadde han en ulovlig kniv.

Dømt til fengsel

29-åringen ble onsdag dømt til en måneds fengsel for kjøring i beruset tilstand, for å ha stukket av fra et ulykkessted, og for å ha overtrådt våpenloven.

Han må også betale 1400 svenske kroner til Trollhättan by, siden han kjørte inn i en stolpe på sin ferd.

Han må også betale 27708 svenske kroner for bilene han kjørte inn i.