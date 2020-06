Ambulansekapreren hadde drøyt 40 liter GBL med seg

32-åringen snudde Oslo på hodet for ikke å bli tatt med flytende narkotika. Nå er politiet snart ferdig med å etterforske ambulanse-kapringen.

Det startet med at han kolliderte en personbil på Rosenhoff i Oslo. Da en ambulanse kom til stedet, truet 32-åringen helsearbeiderne med ei hagle før han stakk av med sykebilen.

Bak rattet på ambulansen startet han en hasardiøs ferd mot Torshov. På veien dit mener politiet at han var nær ved å kjøre på og drepe et eldre ektepar og en mor som trillet et tvillingpar i ei vogn.

Et av stridsspørsmålene i saken er hvorvidt kapreren hadde til hensikt på drepe fem mennesker eller ikke.

– Hans intensjon var hele tiden å komme seg unna fordi han ikke ville bli tatt med narkotika i sin besittelse, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy-Pedersen.

– Var han redd for å bli straffet selv, eller fryktet han et bakmannsapparat?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

FORSVARER: Øyvind Bergøy-Pedersen sier at klienten hans ikke hadde til hensikt å drepe noen på sin ferd gjennom Oslo. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Flere kanner

Etter det TV 2 kjenner var 32-åringen i besittelse av drøyt 40 liter GBL, som brukes til å fremstille GHB. Stoffet var fordelt i flere kanner.

Den 32 år gamle mannen har ikke blitt avhørt siden han ble pågrepet den 22. oktober i fjor. Forsvareren sier at dette er en løpende vurdering som baseres på hvor fort de mottar relevant informasjon fra politiet.

Ifølge politiadvokat Kari Kirkhorn nærmer etterforskningen seg ferdig. Det gjenstår en siste gjennomgang og å skrive en innstilling før statsadvokaten overtar saken, noe som trolig skjer i løpet av sommeren.

Siktelsen lyder fortsatt på fem drapsforsøk, samt våpen- og narkotikaoppbevaring.

Tause om forvaring

32-åringen har hele veien samtykket til varetektsfengling selv om han nekter for å ha hatt til hensikt å drepe mennesker på sin ferd. Bakgrunnen for dette er ifølge forsvareren at han erkjenner oppbevaring av narkotika og våpen, noe som vil gi en ubetinget fengselsstraff.

Siktede har blitt observert av sakkyndige psykiatere, som mener at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Verken politiet eller Bergøy-Pedersen ønsker å kommentere om de sakkyndige mener at mannen møter vilkårene for å bli idømt forvaring.

– Jeg mener i hvert fall at det ikke er grunnlag for forvaring, men jeg vil ikke kommentere det noe ytterligere nå, sier Bergøy-Pedersen.

En kvinne som satt på i personbilen som 32-åringen kolliderte på Rosenhoff er fortsatt siktet for ulovlig omgang med våpen og narkotikaoppbevaring.

Hun nekter straffskyld for dette og sier at hun bare haiket med mannen.

Politiet under etterforskning

Under politijakten skjøt politiet flere ganger mot ambulansen i forsøk på å stoppe den. Spesialenheten har siden den gang etterforsket politiets rolle under kapringen.

Tidligere i juni var saken ferdig etterforsket, og i løpet av sommeren skal Spesialenheten avgjøre om det skal tas ut tiltale mot en eller flere av de involverte politifolkene.

- Det var en lang, sammenhengende forfølgelse, og vi må dele det opp og se på hver enkelt situasjon og hver enkelt person underveis, sier juridisk rådgiver Rune Fossum i Spesialenheten til TV 2.

Fire tjenestepersoner ble etter hendelsen siktet fordi Spesialenheten ønsket å ta beslag i tjenestevåpnene deres. Fossum ønsker ikke å svare på hvor mange tjenestepersoner som har vært under etterforskning.

Det er ingen samkjøring mellom politiets etterforskning av saken og Spesialenhetens etterforskning av politiets arbeid.