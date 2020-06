Særlig én ting bekymrer ekspertene

For andre dag på rad registrerer USA nok en dyster rekord på nye koronatilfeller.

Torsdag ble det registrert 41.000 nye smittetilfeller av covid-19 i USA. Dette er andre dagen på rad denne uken hvor landet setter ny rekord på antall smittede.

Det skriver The New York Times.

Sist gang rekorden ble satt, var 24. april. Da ble det registrert 36.738 nye smittetilfeller i løpet av én dag.

Møtes igjen etter to måneder

Tilfellene øker særlig i de sørlige og vestlige statene, som slapp greit unna i de tidlige utbruddene. I Alabama, Alaska, Montana og Utah har det aldri blitt registrert flere smittede enn på torsdag, skriver avisen.

På grunn av oppblomstringen av smitte har arbeidsgruppen som jobber med covid-19 i Det hvite hus bestemt seg for å samles igjen, for første gang på to måneder.

Og i California, hvor ordren om å holde seg innendørs ble innført tidlig i pandemien, passerte de torsdag 200.000 smittetilfeller. Det gjør staten til den nest hardest rammede delstaten i USA.

Utsetter gjenåpning

I enkelte sørlige og vestlige stater har viruset igjen ført til overfylte sykehus, noe som har ført til at myndighetene har utsatt gjenåpningen av samfunnet.

Guvernør Ron DeSantis i Florida besluttet torsdag og ikke gå videre til neste fase i gjenåpningen av delstaten. Strender, kjøpesentre og hoteller er åpne, det samme er restauranter med halv kapasitet. Men konsertarenaer, offentlige svømmebasseng, spa og tatoveringssalonger er stengt.

– Vi kommer ikke til å åpne barer, og heller ikke nattklubber. Det er å be om trøbbel, sier ordføreren i Miami, Carlos Giménez til NY Times.

Kontroll i New York

New York var lenge delstaten som var hardest rammet av viruset i USA. Nå kan de se ut som de har fått viruset under kontroll.

Ordfører i New York Bill de Blasio sa torsdag at de etter planen vil gå inn i den tredje fasen av gjenåpningen av delstaten 6. juli. Dette innebærer blant annet åpning av innendørs spisesteder og en rekke virksomheter for personlig pleie.

– Er jeg 100 prosent selvsikker? Selvfølgelig er jeg ikke det, sa de Blasio på en pressekonferanse denne uken.

Men for første gang siden 18. mars er færre enn 1000 personer innlagt på sykehus med covid-19. Guvernør Andrew Cuomo opplyste på pressekonferansen at i starten av pandemien var over 18.000 personer innlagt.

Alarmerende utvikling

Direktøren for senteret for smittsomme sykdommer uttalte torsdag at tallet på antall amerikanere som har vært smittet av viruset trolig er ti ganger så høyt som det faktiske registrerte antallet på 2,3 millioner.

Og det er særlig én ting som bekymrer ekspertene.

Et stort antall av de nye smittetilfellene er registrert hos unge mennesker.

– Proporsjonen av antallet unge som får viruset har endret seg dramatisk. Det er ganske skremmende, sier professor i epidemiologi ved UTHealth School of Public Health i Brownsville i Texas til den amerikanske avisen.