Niklas Baarli og Marte Bratberg blir nye programledere i God kveld Norge

Over sommeren utvides og styrkes God kveld Norge.

Dorthe Skappel får nye makkere i Marte Bratberg (31) og Niklas Baarli (31), og sammen skal de sørge for å holde deg oppdatert på kjendisfronten gjennom hele uka.

Også Martine Lunde (24) og Nathan «Nate» Kahungu (23) er med på prosjektet. God kveld Norge skal nemlig lage små serier om de to reality-profilene.

Eget program til TV2.no

I over 20 år har Dorthe Skappel servert seerne kjendis- og underholdningsnyheter via God kveld Norge på TV 2. Hun vil fortsette i rollen som programleder på TV-sendingen.

NY PROFIL: Bratberg skal lede den nye digitale satsningen, sammen med Niklas Baarli. Foto: Espen Solli/TV 2

De to nye programleder-kollegene, Baarli og Bratberg, skal ha ansvar for en digital utgave av programmet. Dette blir et nytt studio-program som vil vises på tv2.no.

– Det er veldig gøy å være en del av satsingen til God kveld Norge. Man har jo sett på Dorthe i alle år, så det at man skal få være en del av det teamet er jo kjempegøy, sier Bratberg, og fortsetter:

– Jeg tror det blir veldig gøy å jobbe med Niklas. Jeg kjenner ham jo ikke, men jeg vet at vi begge har vokst opp med camping, så jeg tenker det er et ekstremt godt utgangspunkt. Jeg elsker reality-TV, elsker kjendiser – norske og utenlandske – så å kunne jobbe med det her er jo bare en drøm.

Satser digitalt

LEDER NYTT KONSEPT: Niklas Baarli har lang erfaring som programleder på radio. Foto: Espen Solli/ TV 2

Det digitale programmet spilles inn i et splitter nytt studio, og vil ta for seg aktuelle kjendis- og underholdningsnyheter, som presenteres til seerne gjennom korte og lengre klipp på tv2.no.

– Det er så sinnssykt gøy å være en del av den nye God kveld Norge- satsingen. Det er å gå inn i levende historie, forteller Baarli.

Bli bedre kjent med programlederne i videoen øverst i saken.

FORTSETTER I SPISSEN: Dorthe Skappel fortsetter å lede God kveld Norge-sendingene, og ser frem til et nytt digitalt konsept ved siden av dette. Foto: Espen Solli/ TV 2

Fortsetter på TV-skjermen

God kveld Norge har en lang fartstid på TV 2s hovedkanal, og som programleder er Dorthe Skappel glad for å se en ny versjon.

– Jeg tror det er veldig sunt og bra at vi nå begir oss inn i en ny måte å vise frem God kveld Norge på, forteller hun.

Skappel ser frem til å fortsette å lede sendingene lineært, og vil også være delaktig i programmet som ledes av Baarli og Bratberg.

BYR PÅ SEG SELV: Martine Lunde skal vise nye sider av seg selv i programmet. Foto: Espen Solli/ TV 2

– Det er godt å få inn litt ungt, friskt blod som kan ta dette programmet videre, forteller hun.

Blir med på laget

God kveld Norge har også fått med seg influenser Martine Lunde og Love Island-deltaker Nathan «Nate» Kahungu. Seerne vil kunne følge begge profilene tett i det nye konseptet.

– Jeg tror dette blir dødsbra. Jeg skal teste ut ting jeg aldri har gjort før og pushe meg skikkelig, forteller Lunde.

I fjor debuterte Lunde som programleder for serien «Glow up» på TV 2 Sumo, og ser nå frem til å vise flere sider av seg selv.

SPENT: Nate ble kjent gjennom Love Island i fjor, nå er han klar for å ta med seerne videre. Foto: Espen Solli/ TV 2

– Jeg er litt stressa for ting jeg skal gjøre, men det tror jeg kan bli gøy for seerne å følge med på, sier 24-åringen med et glimt i øyet.

Nathan «Nate» Kahungu ble kjent gjennom realityserien Love Island, og skal nå ta med seerne inn i sin verden.

Han har mange spennende prosjekter denne høsten, både med musikk og andre overraskelser.

– Jeg er en høylytt person som får de fleste til å le. Det kommer til å være mye av meg og hva jeg holder på med. Så dere kommer til å se en kar gjøre ting han ikke har gjort før, forteller han.

Satser på kjendis

TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen ønsker det nye konseptet til God kveld Norge varmt velkommen, og ser frem til å satse på en digital utgave.

– God kveld Norge er en knallsterk merkevare som vi i TV 2 er stolte av, og som vi gleder oss til å videreutvikle. Nå satser vi enda mer på kjendisjournalistikken og skal nå bredere ut i alle flater. God kveld Norge består med «dronningen» Dorthe, men når hun nå også får flere gode hjelpere, skal vi være enda tettere på og snakke om det folk er opptatt av, sier Haldorsen.

God kveld Norge starter med sendinger til høsten.