Dette håndkle-trikset kan redde liv

Denne sommeren vil mange feriere i Norge, og fint vær leder folk til vannet. Det øker faren for drukningsulykker.

Ifølge Redningsselskapets statistikk, skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker i juni, juli og august.

Hvis ulykken først er ute, kan det være nødvendig å vite hva man skal gjøre.

- Finn en forlenget arm

På Ingierstrand bad i Oslo lærer strandlivredder Gard Øvergaard nye livreddere hvordan de skal hjelpe folk som har mistet kontrollen i vannet.

BEST Å REDDE FRA LAND: Hvis noen skal hjelpes ut av vannet, burde du se deg om etter en livbøyle før du kaster deg uti selv, sier strandlivredder Gard Øvergaard. Foto: Martin Leigland

Norges Livredningsselskap har strandlivreddere på fire av hovedstadens mest populære strender: Sørenga, Ingierstrand, Hvervenbukta og Huk.

— Det er et ordtak som heter at en tørr livredder er en god livredder, så hvis man klarer å redde noen fra land er det det beste, sier Øvergaard.

Hans første bud er å bruke en av de 45.000 livbøyene Tryg Forsikring har plassert rundt om i Norge.

Men skulle du befinne deg et sted uten og selv må ut i vannet, finnes det råd:

— Du kan bruke et håndkle, en t-skjorte, eller noe du finner som gjør at de kan ta tak i det istedenfor deg. Hvis det blir en farlig situasjon kan du slippe den forlengede armen og fortsatt være trygg selv, sier Øvergaard.

Det er viktig at man ikke tar direkte på personen. For når det oppstår panikk, kan personen gripe fatt i deg og trekke deg under vann. Da er to stykker i fare i stedet for en.

— Ikke som på Baywatch

— Er du medbadende tilskuer og skulle bli oppmerksom på et drukningstilfelle, så er det ikke sånn vi ser på Baywatch, sier presidenten i Norges Livredningsselskap, Claire Ann P. Alfonso.

IKKE SOM PÅ BAYWATCH: Når noen drukner går det ofte stille for seg, derfor kan det være veldig vanskelig å oppdage, sier presidenten i Norges livredningsselskap. Foto: Martin Leigland/TV 2

— Det er ingen som hoier og roper om hjelp. Som oftest foregår det under rolige og kontrollerte forhold.

Derfor er det vanligvis vanskelig å oppdage noen som er i ferd med å drukne. Men det er noen tegn man kan se etter.

— Kroppen havner i en loddrett posisjon, den blir tung, og hodet dukker opp fordi mennesket prøver å få i seg luft.

Alfonso har en klar oppfordring til alle som skal oppholde seg i og ved vannet de neste ukene.

— Pass godt på hverandre, og ikke minst - ikke overvurder egen evne. Ikke begi dere ut på noen utfordringer. Ikke svøm langt ut fra stranden. Og skulle dere komme til et sted der det er strandlivreddere, snakk gjerne med dem. Få vite om lokale forhold. Det pleier å hjelpe.