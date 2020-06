Pride 2020: Tips til skeive serier og filmer

Fra glamorøs spionthriller, til å finne seg selv som ung homofil, til trans-og homomiljøet i New York. Det siste året har bragt et vell av skeive filmer og serier.

Det er veldig mange gode, skeive filmer og serier på de ulike strømmetjenestene og for nettleie. Under har TV 2s anmelder Camilla Laache plukket ut noen som absolutt er verdt å se. Det er mye nytt, men også litt eldre gull som ligger ute.



Felles for dem er at alle har én eller flere hovedroller som er homofile, lesbiske eller transpersoner. De fleste på lista under er også tematisk skeive.

Ti skeive serier på Netflix:

«Pose»

«Orange is the new black»

«Hollywood»

«Tales of the City»

«Everything sucks»

«Sex Education»

«Please like me»

«Feel Good»

«I am not okay with this»

«Trinkets»

Fem skeive serier på HBO Nordic:

«Euphoria»

«Killing Eve»

«Gentleman Jack»

«Years and years»

«The L Word: Generation Q»



Dessuten er det verdt å få med seg seriene «Gaycation» på TV 2 Sumo og «Transparent» på Amazon Prime og Viaplay.

15 skeive filmer som kan strømmes:

«Portrett av en kvinne i flammer»

«Call me by your name» (HBO Nordic)

«Carol»

«Moonlight»

«Thelma»

«Pariah»

«Brokeback Mountain»

«Fucking Åmål» (HBO Nordic)

«Blå er den varmeste fargen»

«The half of it» (Netflix)

«Love, Simon»

«Mannen som elsket Yngve»

«The Favourite» (Viaplay)

«A Secret Love» (Netflix)

«Booksmart» (Viaplay)