Det norske bilmarkedet får flere nye merker i år. En av dem er Polestar, som har forhåndssolgt flere tusen eksemplarer av elbilen 2.

Polestar er søstermerket til Volvo, og under skallet deler 2 veldig mye av teknikken med Volvos kommende elbil, XC40 Pure Electric.

Korona-pandemien har laget mange problemer for bilbransjen og det har derfor vært en god del spekulasjoner rundt både lansering og utlevering av Polestar 2. Men nå kan merket fortelle at første forsendelse av biler til Norge er ankommet Europa.

De kom i land i det belgiske transportknutepunktet Zeebrugge. Her er det biler som skal både til Norge og Sverige.

– Stort øyeblikk

Thomas Ingenlath var tidligere designsjef i Volvo. Nå er han toppsjef i Polestar og naturlig nok en glad mann akkurat nå:

– Dette er et stort øyeblikk. Vi er et skritt nærmere å få Polestar 2 til våre første kunder i Europa. Ankomsten av denne forsendelsen er et bevis på hvor engasjerte vi er overfor våre kunder og hvordan vi jobber høy effektivt over hele verden, sier Ingenlath, i en pressemelding.

Den lange reisen fra Kina er over, snart er Polestar 2 på vei til de første kundene.

470 kilometer rekkevidde

Som et helt nytt bilmerke skal Polestar gjøre flere ting på sin egen måte. De skal blant annet ikke ha tradisjonelle bilbutikker, men etablerer det de kaller Polestar Space flere steder. Her kan man oppleve og prøvekjøre Polestar 2, uten å føle på kjøpepress fra ansatte som jobber på provisjon. Testkjøringer kan bestilles online eller personlig, og kan også gjennomføres hjemmefra eller på en rekke prøvekjøringsarrangementer.

Polestar bruker ikke overraskende Volvo som partner på service og reparasjoner. Rundt 30 Volvo-forhandlere er allerede koblet på her.

Polestar 2 har en batteripakke på 78 kWt og rekkevidden er oppgitt til 470 kilometer. Bilen har to elektriske motorer, firehjulsdrift og en effekt på 408 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på raske 4,7 sekunder.

Bilene står tett-i-tett på transportskipet, de er også godt pakket inn for den lange reisen.

Får biler i august

Prisen på lanseringsmodellen er 469.000 kroner og det er nærliggende å tenke Tesla Model 3 som nærmeste konkurrent, da de to er ganske så like på flere områder. Men Polestar 2 vil nok på flere områder oppleves som en mer påkostet bil enn Teslas minstemann.

Bilene som nettopp har ankommet Zeebrugge vil bli fraktet til et sentralt knutepunkt i Belgia for en endelig forberedelsesprosess og en siste sjekk før de sendes videre. De første norske kundene vil så få bilene sine i august. Allerede i neste uke skal vi i Broom få stifte nærmere bekjentskap med Polestar 2. Det skjer på et arrangement i Oslo.

