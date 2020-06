Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian og pressesjef John Eckhoff i SAS svarer på TV 2-seernes spørsmål om refusjoner for kansellerte flyreiser.

Mange har utestående krav hos flyselskapene etter at reisene deres ble kansellert på grunn av koronapandemien.

Spørsmål om flyselskap og billettkjøp topper spørsmålene hos Forbrukerrådet, og mange lurer på hvorfor det tar så lang tid å få refundert pengener for en reise som blir kansellert.

Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian, og John Eckhoff, pressesjef i SAS, svarte fredag på noen av spørsmålene som er sendt inn fra TV 2s seere.

«Hvorfor tar det så lang tid å refusjon for en flybillett», spør en leser.

– Først og fremst må jeg få si at vi betaler refusjon til kunder som har fått reisen sin kansellert. Til nå har vi betalt over 3,5 milliarder kroner for kansellerte flyreiser. Men dette tar tid, forklarer Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Vi har permitterte ansatte på kundeservice, alle saker skal behandles manuelt, og da tar det tid. Vi må bare beklage, men vi gjør det vi kan på løpende bånd og så kjapt vi klarer, sier Sandaker-Nielsen.

Mye av det samme angår SAS, ifølge Eckhoff.

– Systemene var ikke forberedt på at hele luftfarten skulle stå med fly på bakken. Alt skal behandles manuelt, men jeg tror det er en fordel for passasjerene at det blir riktig, sier Eckhoff.

Slik får du pengene kjapt tilbake

«Hvordan kan man få pengene tilbake kjappere?», spør en annen.

– Man kan velge å ikke ta refusjon på flybilletten, men heller få det ut i gavekort, cashpoints eller poeng hos SAS. Da får man pengene med en gang, sier Eckhoff i SAS.

Også i Norwegian er denne prosessen raskere enn ved den manuelle behandlingen for å få refundert beløpet.

– Det er en automatisert prosess. Beløpet blir automatisk overført til din konto hos Norwegian. Dette kan man bruke på en ny reise blant annet, sier Sandaker-Nielsen.

Lengre ventetid enn normalt

«Hvorfor tar det så lang tid å få svar på kundeservice?», lurer en leser på.

– Veldig mange ønsker å komme i kontakt med oss, samtidig som vi har mange ansatte permitterte, sier Sandaker-Nielsen.

– Man finner mye av informasjonen på våre hjemmesider. Det er litt lengre ventetid nå enn normalt, forteller Eckhoff.

«Hvorfor behandler ikke SAS innsendte digitale skjemaer på en skikkelig måte?»

– Vi har dyktige medarbeidere, og dersom det har skjedd en feil, må vi beklage. Kundesenteret skal hjelpe deg, og vi forsøker å svare på spørsmål i tur og orden, sier Eckhoff.

Nye reiseråd - trafikken til himmels

Torsdag kom regjeringen med nye reiseråd, og Europa åpnes for Norge fra 15. juli. Dette er gledelige nyheter for både SAS og Norwegian.

– Trafikken har gått til værs, sier Sandaker-Nielsen.

– Ser vi på gårsdagens salgstall til dagen før, er vi opp med 36 prosent. Nordmenn har ventet på dette, og vil ut å reise, legger han til.

Eckhoff i SAS forteller at det er viktig for både dem og kundene at man igjen kan reise.

– Men vi må jobbe på mange fronter, for krisen er ikke over, sier han.