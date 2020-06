Dette kunne fort ha endt med dødsfall – nå advarer han andre

Han ble kastet ut av båten i fart og var sikker på at hans siste time var kommet. Nå forteller han sin historie for å advare andre.

Det er ventet at dette blir tidenes båtsommer, noe som dessverre også betyr flere ulykker på sjøen.

En 57 år gammel mann, som TV 2 har snakket med, priser seg lykkelig for at han er i live etter ulykken han opplevde nylig.

Torsdag 4. juni satte han seg i sin 25 fot store daycruiser for første gang. Det kriblet lett i magen da han skulle prøve den ut.

Han har kjørt og eid båt i hele sitt liv, men det er noe spesielt med den første turen i en splitter ny en.

– Min siste time var kommet

Han hadde ikke kjørt lenge før det skjedde. Utenfor Langåra i Oslofjorden så han en båt på vei utover, som hadde kursen rett mot han.

57-åringen fant ut at han ville skifte kurs, så det ikke skulle oppstå farer.

– Jeg svingte litt til sides. Det neste jeg husker er at jeg ble kastet over bord. Jeg var sikker på at min siste time var kommet, sier 57-åringen til TV 2.

I stor fart ble han slengt ut av båten og havnet ganske så dypt i sjøen. Mulig det er nettopp det som reddet han.

– Da jeg kom meg opp til overflaten var jeg heldigvis et stykke unna min egen båt, som gikk i ring. Og det var heller ingen andre båter i nærheten, sier han.

Reddet

Han begynte å svømme mot Langåra i det 13 grader kalde vannet, men ble innhentet av en båt som plukket han opp.

– Jeg ble tullet inn i tepper og priste meg lykkelig for at jeg var i live.

På dette tidspunktet var en politibåt og en brannbåt allerede på plass.

Selv om 57-åringens båt gikk i store sirkler på fjorden, klarte en av mannskapet i brannbåten å hoppe over i daycruiseren og stanse den.

– Det var helt utrolig å se hvordan de jobbet, sier båteieren som ikke kjente at han var skadet da adrenalinet pumpet i kroppen.

Han ble fraktet til sykehus, hvor det ble konstatert ribbeinsbrudd, brudd i armen og en ellers lett forslått kropp.

Men det kunne fort gått så mye verre.

Han har tenkt veldig mye på ulykken i disse ukene etter det skjedde, og har innsett hvor heldig han var som kom fra det med livet i behold.

– Jeg tenker med gru på hva som kunne ha skjedd dersom kona eller dattera var med meg på denne turen, det hadde vært et mareritt, sier han og grøsser.

57-åringen håper at han, ved å fortelle sin historie, kanskje kan forhindre at andre opplever det samme.

– Dersom jeg kan være med å forhindre en ulykke, er det verdt det, sier han.

I nød til havs

En enorm etterspørsel etter både brukte og nye båter, samt en kraftig økning i antallet oppdrag for Redningsselskapet hittil i sommer, viser at dette blir tidenes båtsommer.

I følge bransjeorganisasjonen Norboat passerte vi nylig én million fritidsbåter i Norge.

– I fjor assisterte vi 7800 fartøy og hjalp 18.500 mennesker i nød. Men i år blir nok tallene enda høyere, sier kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo i Redningsselskapet.

– Svært farlig

Lindmo forklarer at de rykker mannsterke ut når det kommer melding om ulykker som 57-åringen sin.

– En båt som løper løpsk er svært farlig for omgivelsene., sier Hasse Lindmo i Redninggsselskapet Foto: NTB scanpix

– En båt som løper løpsk er svært farlig for omgivelsene. Det er bare flaks at dette ikke ble en dødsulykke, sier Lindmo.

57-åringens båt har ikke dødmannsknapp, som finnes på alle båter med påhengsmotor.

Redningsselskapets store sjølivsundersøkelse avdekket at 53 prosent av alle motorbåtene her til lands dødmannsknapp. Og av de som har dødmannsknapp opplyser 54 prosent at de alltid bruker den.

– Å bruke dødmannsknapp er et veldig enkelt sikkerhetstiltak og vi oppfordrer alle båteiere som har det til å bruke den, sier Lindmo.

Kraftig økning

Redningsselskapet ser at det helt klart er en sammenheng mellom økt aktivitet på sjøen og antall ulykker.

Bare fra mai til nå har de hatt en økning på 40 prosent i antall oppdrag, sammenlignet med i fjor.

Redningsselskapet håper både erfarne og nye båteiere får oppleve fantastiske dager på sjøen og de er godt forberedt på en travel sommer.

På grunn av det økte trykket til sjøs får Redningsselskapet ekstra midler fra regjeringen, for å kunne holde beredskapen på et høyt nivå.

Ekstra bevilgning

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er tydelig på at det blir en annerledes sommer i år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland bevilget nylig tre millioner kroner ekstra til Redningsselskapet. Foto: Fredrik Hagen/ NTB scanpix

– De aller fleste av oss skal feriere hjemme og vi vet at veldig mange vil feriere i båt. Det vil bety et ekstra trykk på Redningsselskapet og vi er veldig opptatt av at de har litt mer ressurser til å drive sitt veldig viktige arbeid, sa Mæland da hun nylig bevilget tre millioner kroner ekstra til Redningsselskapet.

– Tre millioner kroner er veldig mye penger for oss. Dette er en kjempestøtte til vårt arbeid, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

De ekstra midlene gjør at de kan styrke sin varslingstjeneste, 02016, som alle kan ringe til om man trenger hjelp.

– Vi kan ha flere redningsskøyter oppe og blir mer tilgjengelig for båtfolket. Så tre millioner kroner er fryktelig mye penger for oss, sier Lind.