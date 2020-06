– Tallene speiler ikke virkeligheten

WHO peker ut Sverige som et risikoland for smittespredning. Sveriges statsepidmiolog mener at WHO feiltolker smittetallene.

– I ukesvis har jeg advart om risikoen for økt smittespredning når land letter på koronarestriksjonene. I flere land har denne risikoen nå blitt en virkelighet. I over 30 land har antallet smittetilfeller økt kumulativt de siste to ukene, sier WHOs regiondirektør for Europa Hans Henri Kluge.

Deriblant peker elleve land seg ut som steder hvor det er en spesielt stor smitterisiko: Armenia, Aserbajdsjan, Nord-Makedonia, Kasakhstan, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kirgisistan, Ukrania, Kosovo – og Sverige.

Anders Tegnell mener at WHO tar feil om smittetallene i Sverige.

– Det er uheldig å sammenlikne Sverige med land som åpenbart er i begynnelsen av en smittespredning. Sverige nærmer seg derimot slutten på smittebølgen, svarer statsepidemiologen.

Feiltolkning

Tegnell mener at WHO burde tatt kontakt med Sverige før de konstaterte informasjon om smittetallene i landet.

– Jeg synes de burde ha ringt på forhånd. Men det er dessverre ikke første gangen dette skjer. Det er ikke lett når man skal holde styr på mange land, og åpenbart bare har sett på tall som ikke speiler en virkelighet.

Tegnell forklarer videre at WHO sitt inntrykk av Sverige sine smittetall mangler nyanser.

– Om de hadde ringt oss så kunne vi ha gitt et nyansert bilde av hvordan situasjonen rundt smittespredningen er i Sverige, sier han ifølge Expressen.

Danmark stenger grensene

Onsdag ble ytterligere 21 koronarelaterte dødsfall meldt inn til den svenske Folkhälsomyndigheten torsdag. Totalt har 5.230 personer dødd i Sverige. I alt 63.890 personer har fått påvist koronasmitte i Sverige, en økning på 1.566 siden onsdag.

Danmark har har valgt å åpne grensene for de fleste EU-land fra og med 27. juni. Sverige er imidlertid et av få EU-land som Danmark ikke har åpnet grensene for.