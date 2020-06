Disse trenerne kan være Rosenborg-aktuelle

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror på Rosenborg-opptur uansett hvem som tar over for Eirik Horneland.

Rosenborg står uten hovedtrener etter at Eirik Horneland var ferdig natt il fredag – få timer etter 2-3-nederlaget for Bodø/Glimt.

Horneland forlater trønderne med ett poeng på de tre første kampene.

Det er ikke klart hvem som overtar den ledige trenerjobben i Trondheim.

– Rosenborg vil være attraktiv for veldig mange trenere, og i norsk målestokk er det ingen andre trenerjobber som er høyere på lista. Potensialet i Trondheim er enormt, og det skal godt gjøres for en ny trener å få denne spillerstallen til å prestere svakere enn det de nå har gjort. Det er nødt til å bli en opptur nesten uansett hvem de ansetter, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Søndag kveld venter Brann i Bergen, men det er fremdeles usikkert hvem som leder laget.

TV 2 har vært i kontakt med styreleder Ivar Koteng fredag morgen, men han ønsker ikke å kommentere trenersituasjonen nå.

– Samtlige på Brakka elsker fotballen hans

Kjetil Knutsen har hatt stor suksess i Bodø/Glimt. I fjor ledet han laget til sølvplass i Eliteserien. Tre kamper inn i denne sesongen står han med full pott, til tross for å ha mistet flere av sine beste spillere.

Da TV 2 møtte Knutsen før Rosenborg-kampen, utelukket han en overgang til trønderne. Samtidig hyllet han måten Horneland taklet presset i RBK.

Rosenborg inviterer til pressetreff med styreleder Ivar Koteng og daglig leder Tove Moe Dyrhaug klokken 10.30 på Skoglunden. — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) June 26, 2020

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener måten Bodø/Glimt spiller på bør sette Knutsen meget høyt oppe på ønskelisten til Rosenborg.

– Hans Bodø/Glimt spiller akkurat den fotballen Rosenborg-supporterne elsker, og Bodø/Glimt lignet i går kveld langt mer på gode gamle RBK enn det RBK gjorde. Bodø/Glimt har gjort det såpass godt det siste året at de har solgt spillere for titalls millioner, og nå er økonomien så god at de på ingen måte må la Knutsen reise til Lerkendal, sier Mathisen.

– Samtidig har man sett utallige eksempler på at slike overganger til slutt uansett går i orden, om da dette er noe RBK og Knutsen vil. Det kan godt tenkes at Mikael Dorsin har enda større navn i kikkerten, men samtlige på Brakka elsker den fotballen Bodø/Glimt spiller, mener TV 2s ekspert.

– Hvorfor skal Hareide fryse på Aspmyra?

På kommentatorplass skrev Adresseavisens Birger Løfaldi tidligere denne uken at Åge Hareide er den opplagte kandidaten til å komme inn for å få skikk på Rosenborg. VG kunne imidlertid melde at Hareide nylig har operert kneet og ikke kan trene lag før tidligst til høsten.

Til samme avis ønsket ikke Hareide å kommentere Rosenborg-jobben.

– Åge Hareide er garantert er aktuelt, og han har veldig gode kort på hånden. Ubeseiret i 34 landskamper, fikk Danmark til VM og EM, fått Christian Eriksen til å skinne, sier Jesper Mathisen.

NYOPERERT: Åge Hareide, som tidligst kan lede et lag fra høste av, i prat med Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin (t.h.) og trener Eirik Horneland før kampen mot Molde tidligere denne måneden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Hareide skulle ledet Danmark i EM i sommer, men koronakrisen utsatte mesterskapet til neste sommer. Dermed gikk den tidligere Malmö- og Viking-treneren ut av kontrakten før han fikk oppleve EM.

– Han kan sitte helt stille og rolig i båten og vente på et landslag som vil til VM 2022, eller et lag i en stor liga som vil ha resultater. Hvorfor skal han stå og fryse på Aspmyra i november? Been there done that, tror Mathisen.

I 2003 var Hareide trener i Rosenborg, som vant både cup og serie det året.

– Rosenborg har Europaliga i år og kommer ikke til å få CL neste år, og da er det ikke potensielt Champions League før i 2022. Det har han i tillegg prøvd med MFF. Det kommer til å ta tid og mye arbeid med å bygge opp igjen RBK med den stallen om det er Champions League som er det store målet. Er Åge byggmester Bob nå, eller venter han på et lag som har en kortere vei til «toppen»? RBK bør i alle fall sjekke muligheten, og det kommer Dorsin garantert til å gjøre, kommenterer Mathisen.

– Den store testen for Dorsin

Mathisen tror det også kan komme noen mer ukjente navn opp av hatten.

– Dorsin kommer fra agentbransjen etter at han jobbet som agent de siste årene, og via hans nettverk der finnes det garantert aktuelle kandidater som ikke vi i Norge har tenkt på. Dette blir den første virkelig store testen for Dorsin, og han blir nødt til å treffe langt bedre enn det Koteng og co. gjorde sist om RBK skal komme tilbake som det beste laget i Norge, sier den tidligere Start-spilleren.

Sportslig leder Mikael Dorsin har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun ble sparket sommeren 2018. Rini Coolen vikarierte ut sesongen og tok både serie- og cupgull med Rosenborg. Mange navn ble nevnt før 2019-sesongen, men det endte til slutt med å hente Horneland fra Haugesund.

Daværende Sarpsborg-trener Geir Bakke fikk tilbud om jobben, men takket nei. Bakke tok før denne sesongen over Obos-klare Lillestrøm.

Danske Kasper Hjulmand var også aktuell for Rosenborg. Han erstatter Åge Hareide som dansk landslagssjef.

Nidaros-kommentator Otto Ulseth lanserer Trond Sollied som ny Rosenborg-trener. Sollied sier til VG at han drømmer om å lede Rosenborg igjen. 61-åringen har ledet klubber i Belgia, Nederland, Tyrkia og Hellas. Han trente Lokeren inntil i fjor. Det er hans foreløpig siste trenerjobb.