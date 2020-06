– Horneland gjorde Rosenborg til en grå utgave av seg selv

Natt til fredag – bare noen timer etter 2-3-tapet for Bodø/Glimt – kom bekreftelsen på at Eirik Horneland er ferdig som Rosenborg-trener.

Etter tre kamper denne sesongen står Rosenborg med kun ett poeng. Det har allerede rukket å bli åtte poeng opp til Molde og Bodø/Glimt på topp.

– Rosenborg og Horneland fungerte egentlig aldri veldig godt sammen. I fjor sommer klarte de riktignok å kvalifiserer seg til Europaligaen, men i den perioden hadde de først og fremst veldig mye flyt og marginer med seg. I fjor var de aldri med i kampen om gullet i Eliteserien, og det samme var nå i ferd med å skje igjen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rosenborg leverte også en skuffende fjorårssesong. Trønderne knep bronseplassen i siste runde, men det var etter fire strake seriemesterskap.

Prestisjeprosjektet Horneland

Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun ble sparket sommeren 2018. Rini Coolen vikarierte ut sesongen og tok både serie- og cupgull med Rosenborg. Mange navn ble nevnt før 2019-sesongen, men det endte til slutt med å hente Horneland fra Haugesund.

Mathisen mener Horneland-ansettelsen var et prestisjeprosjekt Stig Inge Bjørnebye, Ivar Koteng og resten av RBK-styret etter å ha kvittet seg med Ingebrigtsen og Hoftun.

– Horneland var mannen som skulle få dem nærmere nivået i Europa og videreutvikle dem som klubb, men det endte opp med utvikling i feil retning. Rosenborg ble aldri bedre med Horneland. De ble bare svakere, og fra å være et Rosenborg som vant trofeer gjorde Horneland dem til en grå utgave av Rosenborg som har vært langt unna Molde, og i går også Bodø/Glimt, mener Mathisen.

– Den siste kampen til Horneland ga egentlig et godt bilde på hvordan RBK og Horneland har fungert. I små perioder har det vært lyspunkt, men stort sett har det vært under det man må kunne forvente av en slik klubb og spillerstall, fortsetter den tidligere Start-midtstopperen.

– Han har stått fjellstøtt

Nærmest under hele hans opphold på Lerkendal har Horneland vært under press.

– Én ting skal Horneland ha, og det får han også mye ros for: Han har stått fjellstøtt i denne stormen. Både i 2019 og til nå i 2020. Han har aldri klaget på noen andre enn seg selv og sitt team, og det er ikke vanlig at en trener er så ærlig rundt at laget sitt sliter, mener Mathisen, og fortsetter:

– Normalt ser og hører vi allverdens av bortforklaringer, men det har aldri Horneland kommet med. Han er rett og slett hel ved, og jeg håper virkelig han slår tilbake igjen neste gang han får muligheten, men samtidig kan nok dette ha vært hans virkelig store sjanse som hovedtrener for en klubb av Rosenborg sin størrelse. Treneryrket er brutalt, og det har Horneland fått kjenne på kroppen siden han ble ansatt som RBK-trener i 2019.

Det er ikke avklart hvem som erstatter Horneland som Rosenborg-trener. Allerede søndag skal trønderne til Bergen for å møte Brann.