Horneland ferdig som Rosenborg-trener

Etter tapet mot Bodø/Glimt torsdag kveld holdt RBK-ledelsen et møte på Brakka der fremtiden til klubben ble diskutert.

Klubben og Horneland ble enige om å avslutte samarbeidet.

Til klubbens hjemmesider sier Horneland følgende:

— Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland.

— RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og fremgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig fremgang for fremtiden, sier Horneland.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, sier følgende om avgjørelsen.

— Eirik er en hedersmann og vi er lei oss for at han ikke har lykkes i Rosenborg. Han har en voldsom arbeidskapasitet og har fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Inngangen Eirik fikk i denne jobben ga han ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes. Vi ønsker Eirik alt det beste for fremtiden, sier Koteng.

STYREMØTE: Slik så det ut da Rosenborg-ledelsen møttes etter tapet mot Bodø/Glimt. Foto: TV 2

Dorsin: — Grundig gjennomgang

Sportssjef Micke Dorsin, styreleder Ivar Koteng og resten av styret var sent torsdag kveld samlet på den berømte Brakka utenfor Lerkendal.

Langt over midnatt satt RBK-toppene fortsatt i møte. Også Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen ankom Brakka sent torsdag kveld. Klokken 00.45 forlot styremedlem Karen Espelund møtet.

— Vi tar det i morgen. Det blir en ganske grundig gjennomgang da, sa sportssjef Mikael Dorsin til TV 2 da han forlot Brakka kl. 01.10 natt til fredag.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i RBK, sa også at de vil møte pressen i morgen og snakke om treneravskjeden.

— Horneland er en fin type, så det er bare trist. Dialogen underveis i kveld var fin, den var superfin, men vi kan snakkes om dette i morgen, sa hun til pressekorpset før hun kjørte hjem.

DAGLIG LEDER: Tove Moe Dyrhaug på vei vekk fra Brakka etter styremøtet. Foto: TV 2

Eksperter enige i avgjørelsen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sa følgende etter RBKs 2-3-tap mot Bodø/Glimt torsdag kveld:

— RBK har spillere til å spille en helt annen fotball enn de nå gjør, og jeg kan ikke forstå hvordan Horneland skal få fortsette på Lerkendal etter slike prestasjoner. Horneland bør være ferdig.

Petter Rasmus, journalist i Adresseavisa, sier dette til TV 2:

— Det måtte bare bli sånn. Man kunne ikke holde på med dette her i lengden. Han kunne kanskje blitt reddet av én kamp til, hvis de hadde utført det lille mirakelet som de så ut til å gjøre på tampen mot Bodø/Glimt, sier han og legger til:

— Det sitter langt inne for Ivar Koteng, som kaster ut Kåre Ingebrigtsen og blir veldig upopulær. Han ønsker så inderlig at Horneland skal lykkes og det er et enormt prestisjenederlag for Koteng. Men det var helt uungåelig.

Trenerjakt

Nå tar altså Rosenborg grep og trønderne finne en erstatter. Det kan bli enklere sagt enn gjort, mener Rosenborg-ekspert Rasmus.

— Det er ikke bare Horneland sin feil. Det er hele klubben sitt ansvar at det ikke fungerer. Her tror jeg det er flere steiner som skal snus, hvis man bare henter inn en ny hovedtrener nå og tenker at det da kommer til å fungere, så gjør det ikke det, sier Rasmus.

Kjetil Knutsen har blitt nevnt som en mulig erstatter for Horneland, men han selv avfeide de spekulasjonene.

— Jeg tenker at de neste dagene blir spennende. Det har svirret noen navn i lufta. Verden mener at Åge Hareide er sjekket ut, men er han virkelig det? Er det et vondt kne som hindrer Åge Hareide i å ta over Rosenborg? Jeg kan innrømme at jeg pirres litt av det navnet fremdeles, sier Rasmus til TV 2.

Fryktelig sesongstart

Rosenborg har fått en fryktelig start på sesongen. Ett poeng på tre kamper er fasiten til Eirik Hornelands menn. Rogalendingen forlater Rosenborg med klubben på 12. plass i Eliteserien.

Selv ønsket ikke Horneland å uttale seg til pressen etter 2-3-tapet mot Bodø/Glimt torsdag kveld. Han forlot Lerkendal uten å prate med noen. Men allerede før Bodø/Glimt-tapet, røpet Eirik Horneland at han allerede søndag kveld tok kontakt med styreleder Ivar Koteng og ba om et møte om klubbens framtid.