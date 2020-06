– Mange tenker nok at det var verdt å vente når man får en sånn Liverpool-utgave

Se Frode Gryttens Liverpool-hyllest i videovinduet øverst!

Torsdag var det klart. Ingen kan ta igjen Liverpool denne sesongen, og de røde er mestere for første gang siden 1989/90-sesongen.

Jürgen Klopps overlegne mannskap har hatt en eventyrlig sesong, og etter 30 års ventetid kunne endelig de røde supportere juble.

TV 2s fotballeksperter er samstemte i sin hyllest av tyskeren og hans lag, og peker på flere ekstremt imponerende aspekter ved det Klopp og hans mannskap har fått til.

– De har vært nære så mange ganger også, og det er noe med måten de gjør det på denne gangen også som er så verdig. Jeg vil tro at det er mange supportere som tenker at det var verdt å vente når man får en sånn Liverpool-utgave. Så får det heller bare være at det var en litt rar måte de vant på. Det hadde skjedd før eller siden uansett, sier Simen Stamsø-Møller.

Thorstvedt: – Nesten uvirkelig

Erik Thorstvedt, som selv flyttet til England i en periode da Liverpool var det dominerende laget, setter ord på hvordan mange i fotballverden har opplevd det hele.

– Da jeg fulgte engelsk fotball og dro over tvil, var det ikke noen tvil. Liverpool var kongene. De spilte den beste fotballen. De vant ikke hvert år, men det var ikke langt unna. Det var dynastiet. Og så har det gått 30 år. Det er nesten uvirkelig, men så har de bare fikset det, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Øyvind Alsaker, som også har publisert en blogg der han trekker de historiske linjene, er også raskt ute med hyllesten.

- Det er selvfølgelig ufattelig stort. Det er så ufattelig nøye planlagt og gjennomført av Jürgen Klopp at jeg nesten mister munn og mæle. De var 25 poeng bak City for to år siden, så nære forrige sesong, og så vanvittig suverene denne sesongen. Med de samme spillerne. Det er rett og slett stort av Jürgen Klopp, sier TV 2s kommentator.

Myhre hyller Klopp for to spesifikke ting

Petter Myhre, som sammen med Alsaker kommenterte den avgjørende kampen der Manchester City røk 1-2 for Chelsea og dermed også matematisk er utenfor Liverpools rekkevidde, mener det først og fremst handler om rekruttering på øverste nivå.

– Den spillerlogistikken som Liverpool har gjort under Jürgen Klopp har vært formidabel. De har truffet på ekstremt mange av spillerne sine. I tillegg har Klopp og trenerstaben klart å gjøre mange av de spillerne de har hentet enda bedre. Alle har stort sett hatt en formidabel utvikling etter at de kom til klubben, sier Myhre.

Den nåværende Lillestrøm-assistenen og tidligere Vålerenga-treneren lar seg også begeistre av lederskapet til Jürgen Klopp.

– Det finnes utallige dyktige fotballtrenere der ute som kan enormt mye om taktikk, om spillestil og så videre, men det å få en hel spillergruppe til å tro på dette, å klare å ufarliggjøre det å spille fotball? Han har en troverdighet i lederskapet sitt som jeg tror er smittende blant spillerne. Jeg tror de gleder seg til hver eneste gang de skal gå utpå der. De har et enormt press fra fans, media og alt rundt, men jeg tror han klarer å ufarliggjøre det, sier Myhre.

– Han har fått pepper av mange, men skjønt at de må pushe grensene

Han mener også Klopp har truffet perfekt på balansen mellom det å få laget til å glede seg og det å stille de brutale kravene som trengs.

– Du må stille brutale krav. De har en spillestil som er ekstremt krevende fysisk og mentalt, og han har fått pepper på veien av mange forståsegpåere som mener at de trener for hardt og løper for mye, men han har skjønt at de må pushe grensene om de skal ha sjans mot for eksempel Manchester City. Da må de ha en litt annen tilnærming, og der har han truffet 100 prosent.

– Det som imponerer og fascinerer meg er at det har vært et byggverk i tillegg. Når folk tar over noe og bygger progressivt videre, og blir bedre og bedre og bedre og tar seg tid, blir jeg mektig imponert, sier Myhre.

