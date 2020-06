Liverpool-guden mener Klopp kan overta kallenavnet hans

Se ny ekstrasending om Liverpools ligatittel fredag fra 12.00 på TV 2 Sport 2, TV 2 Sport Premium, tv2.no og tv2sumo.no.

Liverpool er mestere igjen etter 30 år, og dermed skriver et tyvetalls spillere og manager Jürgen Klopp seg inn i klubbhistorien blant noen av engelsk fotballs største legender noensinne.

Blant dem er Robbie Fowler, som til tross for at han aldri vant ligatittelen med klubben fra barndomsbyen, regnes for en av de rødes største noensinne og bærer kallenavnet «God» på The Kop.

Etter at tittelen var i boks torsdag fikk TV 2 en prat med legenden, og Fowler er klar på at hans kallenavn nå kan videreføres til en annen.

– Hør her. Hvis noen skal kalles Gud nå, så lar jeg Jürgen ta det. Han kan få den. Han har fortjent det, smiler spisslegenden.

Fowler spilte for de røde i to perioder, og spesielt i perioden fra gjennombruddet i 1993 og frem til han forlot klubben første gang i 2001 var han blant øyrikets heteste angripere. Nå oser det over med skryt i retning gamleklubben.

– Jeg er «Liverpool-lad» og veldig nært knyttet til Liverpool. Selv om jeg ikke er der personlig, vil jeg alltid ha de båndene, uansett om jeg er involvert i klubben eller ikke. Så gratulerer til Liverpool og Jürgen for det de har oppnådd. Det har vært en fenomenal sesong, det har vært vanskelig med tanke på det som har skjedd i de siste tre månedene, men heldigvis fikk de komme seg tilbake på banen og vinne tittelen.

– Er det mulig å beskrive hva tittelen betyr for byen?

– Økonomisk vil det gi alle i byen et løft. Det gir tro og selvtillit til supporterne bare å se på dette laget. Når laget gjør det bra, får hele byen et løft og en liten godfølelse. Slik har vi hatt det mange år. Det har selvsagt vært noen vonde år, der vi ikke har vunnet noe, men når du tenker på den tiden Jürgen har vært her, så har det vært virkelig gode tider, sier Fowler til TV 2.

Se hele intervjuet med Fowler i vinduet øverst!

Trekker frem «usynlig helt»

Siden en annen Liverpool-legende, Kenny Dalglish, ledet de røde til tittelen i 1990, har det imidlertid aldri vært så gode tider at ligatittelen evnet å komme tilbake. Fowler, som selv var del av flere gode Liverpool-utgaver, prøver å sette ord på hvorfor nettopp Klopp har lyktes.

– Jeg mener det er mange ting. De har verdensklassespillere over hele banen. I mål, i forsvar, på midtbanen og vi vet hvor gode spissene kan være. I tillegg har de en manager i verdensklasse, som teknisk og taktisk ikke har noen bedre enn seg der ute. Vi snakker alle om de store managere fra Liverpool, de store managerne fra Premier League og resten av verden. Du har åpenbart Pep Guardiola, som alltid vil nevnes blant de største, men jeg mener at Jürgen - etter det han har gjort med dette laget- kan løftes opp der sammen med de store Liverpool-managerne, sier Fowler.

45-åringen er også snar om å rette skryt i retning en av de «usynlige heltene» i Liverpools suksess, for The Kop-legenden er klar på at det handler om mer enn bare troppen og trenerteamet tyskeren har satt sammen på Anfield.

– Jeg vil nevne Alex Inglethorpe, som er akademimanager også. Han har vært nøkkelen rundt det å få mange gutter fra akademiet opp og rundt førstelaget, som har vært briljant for både laget og klubben, sier Fowler.

– Jeg tror du hadde ledd av dem hvis noen hadde sagt at man måtte vente tre år

30 års ventetid og 30 års lengsel er altså over for de rødes supportere. Fowler må dra på smilebåndet på spørsmål om hva han hadde sagt dersom noen i 1990 hadde sagt til en 15-årig utgave av ham selv at han måtte vente til 2020 for å se Liverpool vinne ligaen igjen.

ENORM STJERNE: Robbie Fowler er blant de mest populære av alle eks-Liverpool-spillere. Foto: Adam Butler/AP

– Jeg ville definitivt ikke trodd dem. Hver eneste sesong du gikk inn i Premier League, gikk du inn med troen på at du kunne vinne. Da jeg kom inn i laget spilte jeg med spillere som John Barnes, Ian Rush og Steve Nicol. Alle store Liverpool-spillere, som hadde vunnet noen år før jeg kom inn i laget. Jeg tror ikke noen kunne forutse at Liverpool måtte vente så lenge.

– Jeg tror du hadde ledd av dem hvis noen hadde sagt at man måtte vente tre år. Men heldigvis er det argumentet ute av verden nå. Det er det eneste vi trenger å tenke på. Liverpool er Premier League-mestere og jeg er sikker på at alle er strålende fornøyd, sier Robbie Fowler til TV 2.

Se ny ekstrasending om Liverpools ligatittel fredag fra 12.00 på TV 2 Sport 2, TV 2 Sport Premium, tv2.no og tv2sumo.no.