Rødt kort og frisparkperle da Chelsea slo City: – For et drama!

Chelsea - Manchester City (1-0) 2-1

Premisset før kampen var krystallklart: Manchester City måtte vinne for at Liverpool ikke skulle bli seriemester torsdag kveld.

Det maktet de ikke. Chelsea slo den regjerende ligamesteren takket være scoringer fra Willian og Christian Pulisic.

Før det var kampen krydret av både tabber, en perlescoring og et rødt kort.

Et kvarter før slutt ble det tut og kjør i Citys 16-meter. Først reddet Ederson avslutningene fra både Christian Pulisic og innbytter Tammy Abraham. Men på sistnevntes siste avslutning reagerte City-spiller Fernandinho, som stod på streken, med å redde ballen med armen.

Etter en VAR-sjekk ble brasilianeren belønnet med rødt kort og Chelsea-straffe. Der var Willian iskald og sørget for 2-1-seier og titteljubel i Liverpool.

– For et drama dette her ble. Feiringen har kanskje så smått begynt i Liverpool, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Effektiv Pulisic

Christian Pulisic snappet opp en hårreisende tabbe fra Manchester Citys Benjamin Mendy på midtbanen. Amerikaneren kom alene gjennom med Ederson og var iskald da han satt ballen i brasilianerens lengste hjørnet.

– Pulisic scorer i sin andre kamp på rad. Chelsea har vært kynisk. De har vært forsiktige og ventet på feilen. Den kom og nå leder de 1-0, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

TV 2s ekspert mener Mendy burde løst situasjonen på en annen måte.

– Det er en merkelig inngripen av Mendy. Han sakker farten til Pulisic og prøver å rette opp feilen ved å sette inn en takling. Det er veldig mye som går galt på kort tid, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Premier Leauge-studio.

De Bruyne-frisparkperle

Etter 54 minutter tente Kevin De Bruyne håpet for gjestene. På et frispark limte belgieren ballen like greit i krysset. Utagbar for Kepa.

– Har du sett for en scoring! Det er vidunderlig. Ballen ser ut til å gå langt over, så bare dupper den under tverrliggeren. Det er så hardt og det er så bra plassert, sier Alsaker.

Få minutter senere var Raheem Sterling nære ved å doble etter en lekker kontring av City. Men den lynkjappe vingen satte ballen i stolpen da han lobbet ballen forbi Kepa.

Chelsea skulle også få sin mulighet til å ta ledelsen tilbake. Nok en gang var det Pulisic som skapte problemer for City-forsvaret. Amerikaneren var våken i bakrommet og kom alene med Ederson – som Chelsea-vingen rundet elegant. Men en stupende Kyle Walker reddet ballen på strek.

Kynisk Chelsea

Chelsea la seg tidlig bakpå mens City prøvde å spise seg inn i Chelseas 16-meter.

17 minutter var spilt da kampens første mulighet kom. Fernandinho testet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga med et hodestøt etter et frispark fra Riyad Mahrez. Chelsea-keeperen var rask på labben og fikk slått ballen over mål.

– Det er sjelden å se en omgang med Manchester City hvor det ser så lite skummelt ut for motstanders keeper, sier Stamsø-Møller.

Men hjemmelaget fikk også sine muligheter. Etter 32 minutter ruvet Chelseas midtstopper Andreas Christensen høyest på en corner. Danskens hodestøt testet Manchester City-keeper Edersons reflekser.