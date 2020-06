Politimenn fanget på kamera: – Vi skal bare gå ut og begynne å slakte dem

Onsdag kveld holdt politisjefen i Wilmington i den amerikanske delstaten North Carolina en pressekonferanse der han fortalte om sin beslutning å gi tre av sine ansatte sparken.

– Dette er en krevende dag for meg som ny politisjef, for en av mine første store oppgaver er å gi tre av våre erfarne politibetjenter sparken for sin oppførsel. Å gi noen sparken er aldri lett, men det finnes tilfeller der det er nødvendig, uttaler politisjef Donny Williams.

Han uttaler samtidig at de denne gang har valgt å gå ut offentlig med mye mer informasjon enn de vanligvis gjør i denne typen saker.

– Omfattende brudd

– De har fått sparken etter at en intern gransking viste dem gjøre omfattende brudd på departementets regler, inkludert hvordan man skal te seg og uttale seg, sier han videre.

Til NBC News sier politisjefen at resultatet av granskingen som ble utløst av en rutinesjekk av kameraet i den ene betjentens patruljebil fra 4. juni i år var sjokkerende for ham.

– Samtalene inneholdt respektløst språk, det var hat-preget og refererte til svarte som N-ordet, sier politisjefen.

I tillegg ble Williams, som er afroamerikansk, samt flere andre afroamerikanske kolleger også omtalt i grove ordelag, ifølge NBC. Flere telefonsamtaler er gransket.

Benekter å være rasister

To av betjentene diskuterte også dødsfallet til Geroge Floyd, og demonstrasjonene som har oppstått i USA i etterkant. Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis i slutten av mai. En politimann er siktet for drap i den saken, mens tre andre er siktet for medvirkning.

Under diskusjonen mellom de to betjentene sier blant annet den ene av dem at han tror en ny borgerkrig er på vei, og at han planlegger å være klar for den. Han fortsetter å snakke om unntakstilstand, før han legger til:

– Vi skal bare gå ut og begynne å slakte dem, før han omtaler svarte i USA i eksplisitt ordelag, sier han.

– Jeg klarer ikke vente. Gud, jeg klarer ikke vente, fortsetter han.

Den andre politimennene sier da at han ikke er enig.

Ifølge politiets gransking har alle tre politimennene nektet for å være rasister, og begrunnet uttalelsene med at de trengte å få utløp for sine frustrasjoner i dagens politiske klima. De bestrider ifølge nyhetsbyrået AP ikke å ha sagt det de er anklaget for.

Politibetjenten som uttalte seg grovest har forklart at han var stresset, at han ikke oppfører seg slik til vanlig og at han var ute av kontroll.

Trosset retten til privatliv

De tre betjentene har ikke besvart NBC News' eller New York Times' henvendelser torsdag. De har ifølge New York Times jobbet i politidistriktet siden 90-tallet.

Byens borgermester uttaler at alle i byrådet stemte for å frigi detaljert informasjon om sparkingene, selv om det ifølge NBC News bryter med betjentenes rett til privatliv.

– Jeg må ærlig si at jeg ble kvalm av det grusomme og ødeleggende språket brukt av disse betjentene, sier borgermester Bill Saffo.

Politisjef Williams sier han vil råde delstaten til at de sparkede politimennene ikke får jobb som politi i fremtiden. I tillegg vil sakene de tidligere har jobbet på bli gjennomgått.

Under pressekonferansen sa han samtidig at politidepartementet gjør flere konkrete grep for å hindre lignende tilfeller i fremtiden.