Våpenmelding utløste massiv politijakt

En gutt (15) trodde han ble pekt på med maskingevær, viste seg å være to menn som hadde spilt paintball.

Politiet fikk torsdag kveld melding om at to menn hadde pekt på en gutt med det han mente var et maskingevær. Hendelsen skjedde ved Bergsvannet i Holmestrand.

– Far og sønn hadde nettopp badet da gutten så to fremmede menn som holdt et våpen. Mennene skal ha siktet på flere folk med våpenet og pekte også våpenet mot gutten, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.

Gutten på 15 år ble redd og tok et bilde. Da faren fikk se bildet var han sikker på at mennene holdt et maskingevær.

Det ble satt i gang et massivt søk, og bevæpnet politi lette etter de to mennene. Men kvart på ni skriver politiet at de har avsluttet søket etter bilen.

– Vi har fått opplysninger om at de to personene som ble observert med maskingevær har spilt paintball i området. På bakgrunn av dette avslutter vi søket, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Erik Gunnerø sier til TV 2 at det i slike saker er vanskelig å vite om det er snakk om et ekte våpen eller ikke.

– Vi er nødt til å agere som om det er et ekte våpen. Politiet ser svært alvorlig på hendelser hvor våpen vises i det offentlige rom, sier Gunnerød.