Fem uker i båt skal redde festivalsommeren: – Det er tusen ting som kan gå galt

Artist Vidar Villa (31) har som alle andre musikere vært nødt til å legge om sommerplanene sine. Artisten hadde opprinnelig plan om å spille totalt på 20 festivaler, men det satte koronarestriksjonene en stopper for. Nå lager han like gjerne sin egen festival.

– Vi har lenge hatt en liten drøm om å leie en båt og reise langs kysten og ha konserter, men på grunn av at sommeren er lagt opp til festivalsommer så går ikke det, forteller artisten når God kveld Norge møter han på Aker Brygge.

– Men nå, på grunn av COVID-19 så har vi muligheten, fortsetter han.

For i utgangspunktet var dette en ødelagt sommer for Vidar Villa og bandet hans, men en turnè til sjøs ble redningen.

Havn til havn

Vidar Villa forteller at de har leid en båt og skal kjøre langs sørlandskysten fra Drøbak til Molde.

– Det har vært overveldende tilbakemeldinger, så folk er sultne på kultur. Så nå er det 40 konserter de neste fem ukene, hvor alt som er lagt ut har blitt utsolgt, så det er gøy, sier en fornøyd 31-åring.

Artisten hadde et mål om 10 konserter, men plutselig ble det mangedoblet.

– Vi satt et mål på 10 konserter, det blir en koselig liten sommerferie. Men så ble det 20, så 30 og nå er vi på 44. Så det blir mye, en til to hver dag. Det er hektisk.

– Hvordan er det å spille disse låtene to ganger hver dag i fem uker?

– Nå er det så lenge siden vi har spilt, så nå gleder jeg meg til å komme i gang igjen. Det skremmer meg litt at det er fem uker uten pause, og det er litt i vane at det blir fest etter konserten. Så fem uker med fest og konserter, den er jeg litt spent på, sier en noe urolig artist.

Reddet økonomien

Han forteller at det har vært opp mot ingen inntekter så langt i 2020, og at det blir deilig å få inn litt penger igjen, og det kan ha flere fordeler.

– Først og fremst så tenker jeg det er deilig å reise ut og spille. Også er det deilig at du kan betale musikere og folkene bak, som ikke har de samme støtteordningene som vi har, så det er positivt på alle mulige måter, sier han.

– Hva tenker du om fem uker på båt da? Er du et båtvant menneske?

– Jeg er fra Lillestrøm, så båtvant kan jeg ikke være. Men skipperen er en god venn av meg så jeg har vært litt på båt. Jeg vet hva fender er og styrbord og babord, sier han humoristisk.

Tusen ting som kan gå galt

Til vanlig når Vidar Villa og bandet skal gjøre en konsert så møter de opp til ferdig-rigget scene, slik blir det ikke nå.

– Akkurat nå er det tusen ting som kan gå galt. Nå reiser vi med alt utstyr selv. For alt jeg vet så ryker plutselig motoren på båten. Alle deler av jobben i prosessen gjør vi selv slik at det forundrer meg om noe ikke går galt, sier en noe nervøs artist, men påpeker at alt ordner seg til slutt.

Totalt er de fem stykker som skal bo i båten, noe som kan bli trangt.

– Jeg har bodd med tre av de et par år, men nå er vi fem som skal bo ganske tett, så vennskapet skal få testet seg, men jeg tror det skal gå fint, avslutter han