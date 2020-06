Sjokkavsløring etter styrt: – Piloter jukset

22. mai i år styrtet Pakistan International Airlines' rutefly Airbus A320 i et boligområde like før landing på Jinnah internasjonale lufthavn i Karachi.

Flyet skar seg gjennom hustak mens flammene stod til himmels, før det traff en murvegg og utløste en flere timer lang redningsaksjon. Kun to av de 99 personene om bord overlevde.

En foreløpig rapport fra landets havarikommisjon peker på en koronakrangel som årsaken til styrten. I etterkant av ulykken er det også gjennomført en stor gjennomgang som har ført til en sjokkerende avsløring.

Omfattende juks

Ifølge landets luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan har så mye som en tredjedel av landets sivile piloter ikke lov til å fly. Onsdag uttalte han foran landets nasjonalforsamling at de har avdekket at 262 av landets piloter ikke har tatt sin egen piloteksamen.

Ifølge ministeren skal de ha betalt noen andre for å ta den for dem.

– De har ikke erfaring med å fly, sier han videre.

Landet har totalt 860 aktive innenrikspiloter, ifølge CNN, og majoriteten av dem stammer fra Pakistan International Airlines, ifølge nyhetskanalen. Nå har selskapet satt alle pilotene med falske papirer på bakken.

– Vi erkjenner at falske sertifikater ikke bare er et problem for oss, men spredd over hele den pakistanske flybransjen, sier Pakistan International Airlines-talsperson Abdullah Khan.

STYRTET: Etter at et passasjerfly styrtet i et boligområde i Pakistan i slutten av mai er det blitt gjort en omfattende gransking av bransjen. Foto: Fareed Khan

Han legger til at noen av de aktuelle pilotene flyr for utenlandske selskaper. Khan uttalte seg ikke om hvorvidt de to pilotene som styrte flyet som krasjet i slutten av mai hadde papirene i orden.

The International Air Transport Association er ikke imponert over funnet.

– Vi følger med på nyheten om falske flysertifikater i Pakistan, som er bekymringsverdige og fremstår som et alvorlig tilbakefall for sikkerheten og for dem som utsteder beviser, sier en talsperson for organisasjonen.

Hørte ikke på flykontrollen

Franske flyeksperter og -spesialister har hjulpet pakistanske havarieksperter med å granske flystyrten i mai, samt bidratt med å analysere dataene fra flyets to svarte bokser. Konklusjonen er at flyet var 100 prosent flyveklart, og at det ikke var noen tekniske feil på det.

Men ifølge en rapport ignorerte pilotene flere ganger advarslene til flykontrollen.

– De diskuterte koronaviruset gjennom flyturen. De fulgte ikke med. De snakket om viruset og hvordan det påvirket familiene deres, sier Khan i Pakistan International Airlines.

De fikk tre advarsler før styrten, og forsøkte også å lande uten å bruke landingshjulene. Ifølge den foreløpige rapporten traff motoren løpebanen, noe som skapte store skader. Pilotene fikk da flyet i luften igjen, men på grunn av den ødelagte motoren styrtet flyet kort tide etterpå.