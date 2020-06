Grov keepertabbe da Arsenal-unggutter fikset seier

Etter to strake tap kunne Arsenal endelig juble for en etterlengtet trepoenger.

Southampton - Arsenal (0-1) 0-2

Etter tap for Manchester City og Brighton, klarte Arsenal å ta med seg alle poengene mot Southampton torsdag.

Joe Willock og Eddie Nkeitah ble Arsenals redningsmenn i møte med Southampton.

Først var det Eddie Nketiah som åpnet ballet – men må nok gi mye av æren til Southampton-keeper Alex McCarthy – som serverte 21-åringen da han skulle sentre ballen til en medspiller.

– Hva er det han tenker på? Ser han ikke Nketiah eller hva? Han kan spille til både høyre og venstre, men han velger å sende pasningen rett i beina på Nketiah, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Nketiah fikk en enkel jobb da han enkelt og greit løp ballen inn i mål. TV 2s fotballekspert var ikke fornøyd med McCarthys keeperspill.

– Det er som å gi det andre laget en scoring. Han drøyer for lenge. Neketiah trenger bare å ta et steg til venstre og ta ut foten. Det er et tøft slag for Southampton, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Premier League-studio.

Det var såpass varmt i Southampton at flere spillere måtte ty til paraply for å søke skygge. Her ved Mesut Özil. Foto: Andrew Matthews

Seks minutter før slutt ble vondt verre for hjemmelaget.

Først ble Jack Stephens tildelt rødt kort etter å ha taklet Aubameyang.

Og på det påfølgende frisparket kom Lacazette til avslutning etter å ha skutt i muren. McCarthy måtte gi retur – der dukket Joe Willock opp og hamret konsekvent inn 2-0.

– Han har scoret i mange andre turneringer, men nå er guttedrømmen om å score i Premier League også oppfylt for 20-åringen, sier Wikestad.

Gjestene fra London fikk kampens første sjanse og tok tidlig kontroll. Kun ti minutter var spilt da Pierre-Emerick Aubameyang kom seg inn bak Southampton-forsvaret, men Arsenal-kapteinens avslutning gikk i tverrliggeren.

Arsenal ligger på 9. plass i ligaen med 43 poeng – åtte poeng bak Chelsea på 4. plass, mens Southampton ligger på 14. plass med 37 poeng – ti poeng ned til Bournemouth på nedrykksplass.

