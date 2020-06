Ray Kay gjør comeback med Lil Wayne: – Det er ekstremt strenge regler her

Reinert K. Olsen (41) høres ut som en helt vanlig mann på gata, men når du hører kunstnerpseudonymet Ray Kay, endrer det seg raskt. Spesielt hvis du er Hollywood-artist.

Ray Kay er opprinnelig fra Haugesund og jobber som regissør, han har bodd i USA siden 2004 og der har han for det meste oppholdt seg. Mest i LA, men de siste årene også i Miami.

Etter noen stille år er han tilbake og har laget musikkvideo for den store hiphop legenden, Lil Wayne.

– Han er en av de mest legendariske hiphop-stjernene i musikkhistorien, og er i gang med et comeback, så det er jo ekstra gøy at han gjør det med en norsk video, forteller Olsen til God kveld Norge i mellom slagene i en svært hektisk arbeidshverdag.

Ray Kay er kjent for spektakulære videoer, og har jobbet med stjerner som Cher, Britney Spears, Beyoncé og Lady Gaga. Hans mest sette verk, Justin Biebers «Baby» er avspilt svimlende 2.2 milliarder ganger på YouTube.

Anerkjent

Det er ikke første gang Olsen jobber med hiphop-legenden Lil Wayne. Allerede i 2004 samarbeidet de, da Olsen regisserte musikkvideoen til Destiny's Child-låta «Soldier». Her var Lil Wayne med. Selv mener regissøren at det er denne musikkvideoen som ble hans gjennombrudd.

LEGENDE: Lil Wayne blir ofte omtalt som en legende innenfor Hiphop. Foto: Steve Marcus

– Det har jo skjedd ganske mye i både livet mitt og hans siden den gang. «Soldier»-videoen var det store gjennombruddet i USA for min del, og ble en super-hit i USA, så jeg husker den shooten ekstra godt, forteller han.

– Lil Wayne har hatt en helt utrolig karriere, og betydd mye for hiphop. Så det er gøy å få være med på laget hans i denne nye delen av hans musikkarriere. Det var fint å jobbe med ham igjen, fortsetter han.

Selv om Ray Kay har jobbet med de aller største, forteller han at det er en morsom opplevelse hver gang.

– Det ble helt stille på sett da Lil Wayne til slutt kom gående mot kamera. Det er tydelig at han ikke bare er en hiphop-stjerne, men et ikon. Gøy for en chill fyr fra Bleikmyr i Haugesund å være del av, forteller 41-åringen.

– Vi måtte være veldig effektive. Sånn er det ofte når en jobber med de største stjernene, følger han opp.

– Alle måtte ha masker

Olsen forteller at det er strenge tiltak i Miami og at det er påbudt med maske inne, noe som gjør alt til en annerledes jobbhverdag.

– Det var spesielt å skyte musikkvideo under pandemien. Det er ekstremt strenge regler her. Bare det mest nødvendige crew var tillatt, sier han.

– Alle måtte ha masker, blant annet. Det er forøvrig standarden her i Miami nå. Det har vært påbudt med maske i inneområder sammen med andre helt siden begynnelsen av pandemien, fortsetter han.

Skifte beite

41-åringen forteller at han har jobbet som regissør for musikkvideoer i veldig lang tid, og at han har fått gjort mer enn han kunne drømt om. Nå vurderer han andre ting.

– Det er veldig hard jobbing, og etterhvert har en jo lyst å prøve andre ting i livet også. Så i de siste årene har jeg ikke prioritert musikkvideo like høyt som tidligere, så jeg regisserer bare et fåtall musikkvideoer per år nå, og prioriterer mest å bruke tiden til andre ting i denne delen av livet, sier han før han raskt sier:

– Men jeg syns fremdeles det er veldig gøy å lage musikkvideoer, og kommer nok til å gjøre det til jeg er 80.

Han forteller at han har startet et reklame og produksjonsselskap sammen med sin gode venn, Øyvind Fjeldheim, som gjør at han kan jobbe mer og mer i Norge.

– Jeg syns det er givende å få lov til å jobbe så mye med nordmenn igjen etter alle årene i USA. Det er så utrolig mye flinke folk i Norge, og jeg er stolt over de prosjektene jeg får være del av hjemme i Norge. Og selvfølgelig å få lov til å skape en super bedrift sammen med min beste kompis, Øyvind, er jo helt gull, sier han.

Borte bra, men hjemme best

Regissøren forteller at han er i en periode i livet hvor han reiser mye og vil skape opplevelser utenom jobben.

– Jeg har vært mye i Bali i de siste årene, blant annet. Jeg ønsker igrunn å delvis være basert der fremover, men hovedbase er i Miami, selvfølgelig, sier han.

Selv om 41-åringen har bodd store deler av livet i USA omringet av de største kjendisene, er det som det gamle ordtaket sier: «Borte bra, men hjemme best».

– Jeg MÅ jo alltid innom Norge flere ganger i året. Herlig å få beina godt plassert på jorda når jeg er med gode venner og familie hjemme i Norge. Jeg gleder meg til mors hjemmelagde mat. Så det blir en skikkelig norsk sommerferie på meg i år, avslutter han.