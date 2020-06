Philip Manshaus anker ikke dommen på 21 års forvaring

– Ankefristen gikk ut i dag. Manshaus ønsker ikke å anke dommen. Ifølge ham selv betyr ikke dette at han godtar dommen, men som han sa i retten, anerkjenner han ikke rettssystemet. Dermed blir det ikke noen ankesak om skyldspørsmålet, opplyser forsvareren hans, advokat Unni Fries, til NTB.

22 år gamle Philip Manshaus ble tidligere i juni funnet tilregnelig og dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år i Asker og Bærum tingrett. Han er dømt for drap på sin stesøster, Johanne Ihle-Hansen, etter å ha skutt henne tre ganger i hodet og en gang i brystet med en salongrifle. Drapet skjedde mens hun slappet av i sin egen seng med PCen i fanget.

I tråd med påstanden



Kort tid etter drapet, som skjedde lørdag 10. august i fjor, kjørte Manshaus til Al-Noor Islamic Centre i Bærum, bevæpnet med en jaktrifle og ei hagle. På veien dit sang han en nazi-sang.

Før han gikk inn, forsøkte Manshaus å starte et opptak med et kamera som skulle streames på Internett, men dette fikk han ikke til å fungere. Det ble imidlertid startet et opptak på kameraet.

22-åringen skjøt seg deretter inn i moskeen ved å avfyre flere skudd mot en glassdør, før han gikk inn i bønnerømmet der han rettet våpen mot tre menn.

Deretter ble han overmannet. I et voldelig basketaket på liv og død ble det avfyrt to skudd med hagla, men ingen ble truffet.

Dommen på 21 års forvaring var i tråd med aktors påstand. Forsvarer Unni Fries ba om frifinnelse fordi hun mente det var tvil om 22-åringens tilregnelighet.

I retten erkjente 22-åringen handlingene, men ikke straffskyld, og påberopte seg nødrett.

Erstatning

Manshaus valgte å ta betenkningstid på spørsmålet om en eventuell anke.

Manshaus må ifølge dommen også betale 200.000 kroner i sakskostnader. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på 280.000 kroner til moren til stesøsteren. Dessuten må han betale mellom 70.000 og 160.000 kroner i oppreisningserstatning til tre av dem som var i moskeen under angrepet.