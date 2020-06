Reiselivsbransjen jubler etter nye reiseråd: – Dette er en veldig god nyhet

Reiseselskapet TUI er glade for at det åpnes for reise i Europa, men innrømmer at det kan bli litt utfordrende å planlegge.

Reiselivsbransjen ble hardt rammet av reiserestriksjonene under koronakrisen. Torsdag kom det derimot en gladmelding på regjeringens pressekonferanse.

Fra 15. juli slipper både innreisende turister og nordmenn som har vært på ferie i Europa å gå i karantene.

– Dette er en skikkelig gladmelding. Vi har ventet lenge på dette og er utrolig klare for å ta med ferielystne nordmenn på tur igjen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI.

Det vil likevel ikke være fritt frem med utenlandsturer. Karantenereglene vil fortsatt gjelde for land som ikke har kontroll på smitten og FHI kommer med en liste over godkjente land 10. juli.

– Det er selvfølgelig litt vanskelig for oss å planlegge når vi ikke vet hvilke land som åpner opp, sier Aspengren.

Har satt alle krefter i sving

Tui har egentlig avlyst hele sitt sommerprogram, men håper nå at de kan ta med nordmenn på ferie likevel.

– Vi håper at noen av de typiske ferie destinasjonene er på listen over land det er lov å reise til, for eksempel Hellas, sier Aspegren.

Hun sier at TUI allerede er godt i gang med forberedelsene for å gjøre utenlandsturer mulig.

– Vi har satt alle krefter i sving. Nå skal hele apparatet settes i gang, så vi er best mulig forberedt til 10. juli, sier Aspegren.

– Hadde dere ønsket dere en enda tydeligere beskjed på hvilke land som åpnes?

– Det hadde selvfølgelig vært fint om vi viste det, men vi har full forståelse for at de ikke ønsker å gi den beskjeden enda. Vi må bare følge de rådene som kommer slik som alle andre, sier Aspegren.

– Gode nyheter

Det har vært knyttet mye spenning til hva de nye reiserådene ville inneholde. Reiselivsbransjen har i flere uker bedt om at regjeringen skal åpne opp for land med en liknende smittesituasjon som i Norge.

Organisasjonen Virke, som er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, er lettet over dagens nyheter.

− Dette er gode nyheter, og viktig for norsk reiseliv og økonomi. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Kristensen støtter regjeringens valg om å lege vekt på landets smittespredning og ikke geografiske beliggenhet.

FORNØYD: Kristensen er fornøyd med at det åpnes opp for reising i Europa. Foto: Virke

Selv om det er gode nyheter at Europa åpnes opp for nordmenn mener Virke at dette ikke vil gjøre opp for alle i reiselivsbransjen som har lidd store tap.

− Det er likevel viktig å huske på at dette ikke blir en sommer med normal reiseaktivitet. For mange er sommersesongen kjørt allerede, sier Kristensen.