Glemte rutine da de sendte ut krisepenger – døde fikk milliarder

Ifølge det statlige amerikanske tilsynsorganet The Government Accountability Office (GAO) er omtrent 13,5 milliarder norske kroner ment for å hjelpe befolkningen under koronakrisen sendt til over én million døde personer.

Det skriver New York Times torsdag.

Glippet tre ganger

Ifølge tilsynsorganet skjedde feilen som følge av at myndighetene i tre omganger glemte å gjennomføre rutinene de vanligvis gjennomfører, deriblant for å sjekke hvorvidt personene var i live eller ikke, skriver avisa.

Ifølge avisa pleier det amerikanske skattevesenet å bruke data fra etaten som styrer borgerens personnummer for å hindre at slikt skjer.

– Etatene møtte på vanskeligheter ved gjennomføring av betalingene til noen individer, og støtte igjen på utfordringer relatert til urettmessige utbetalinger til folk, deriblant avdøde og svindlere, skriver tilsynsorganet i sin vurdering.

Finansdepartementet begynte å sende kontanthjelp til skattebetalere i april som et ledd i en krisepakke i kjølvannet av massiv arbeidsledighet under pandemien. Siden er det foretatt 160,4 millioner utbetalinger på til sammen 2.600 milliarder kroner.

Gir tilbakebetalingstips

I sin rapport har de også skrevet en guide til hvordan skattevesenet kan kreve tilbake penger til dem som har fått penger de ikke har krav på, men unnlater ifølge New York Times å beskrive hvordan dette skal skje når mottakeren ikke er i live.

I april oppfordret USAs finansminister Steven Mnuchin avdødes etterlatte og arvinger til å levere tilbake penger om slikt var blitt utbetalt.

GAO er også bekymret for at store summer ment for mindre bedrifter potensielt kan bli og har blitt utsatt for svindel.