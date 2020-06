Mann fast under traktor – flydd til sykehus

Klokka 17.30 torsdag ettermiddag skriver Sør-Vest politidistrikt at de har rykket ut etter melding om en arbeidsulykke i Tysvær i Rogaland.

I den opprinnelige meldingen inn til politiet ble personen beskrevet som fastklemt.

– Han er ikke i klem, men ligger utfordrende til under en traktor, og vi sliter med å få han ut, sier operasjonsleder Anders Oppedal til TV 2.

Ifølge operasjonslederen er mannen bevisst.

– Han klager på smerte i brystet, sier operasjonslederen.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Politiet fikk inn melding om ulykken klokken 17.23.

– Det vurderes nå helikoptertransport for å få vedkommende til sykehus, sier operasjonslederen.

Klokken 18.07 skriver politiet at Hovedredningssentralen bistår med luftambulanse, og sender et Sea King-helikopter. Politiet melder samtidig at pasienten er frigjort, og blir tilsett av helse på stedet.

Ifølge politiet var pasienten bevisst under transporten til Stavanger Universitetssykehus.