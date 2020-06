Straffebonanza da Strømsgodset straffet Sarpsborg 08: – Blytung start

Sarpsborg 08 2-3 Strømsgodset

Det var straffesparkenes aften i Sarpsborg torsdag kveld. Først bommet Ole Jørgen Halvorsen for vertene før Mikkel Maigaard satte inn to mål fra ellevemeteren for Strømsgodset i førsteomgang.

To mål fra Mustafa «Mos» Abdellaoue, det ene på straffespark, og et mål fra Johan Hove i andreomgang fastsatte sluttresultatet til 2-3.

Dermed inntok Godset tredjeplassen på tabellen, mens Sarpsborg 08 gikk på sitt tredje strake tap i sesongåpningen og sarpingene ligger sist i Eliteserien.

Sarpingenes svake start overrasker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

— Sarpsborg har hatt en blytung start på sesongen, og jeg er veldig overrasket over hvor svake de har vært. I kveld er de fullt på høyde med Godset, men de spiller uten den nødvendige selvtilliten. Straffesparket til Halvorsen i førsteomgang er symptomatisk for denne sesongstarten, sier Mathisen.

Kampfakta: Sarpsborg 08 - Strømsgodset 2-3 (0-2) Eliteserien, runde 3 Sarpsborg stadion Mål: 0-1 Mikkel Maigaard (str. 30), 0-2 Maigaard (str. 33), 1-2 Mustafa Abdellaoue (52.), 1-3 Johan Hove (54.), 2-3 Abdellaoue (79. str) Sarpsborg 08 (3-4-3): David Mitov Nilsson - Jørgen Horn, Nicolai Næss, Bjørn Inge Utvik - Sulayman Bojang, Anton Salétros, Gaute Vetti, Joachim Thomassen - Ole Jørgen Halvorsen, Mustafa Abdellaoue, Mohamed Ofkir Strømsgodset (5-3-2): Viljar Myhra - Johan Hove, Sondre Fosnæss Hanssen, Niklas Gunnarsson, Ari Leifsson, Nicholas Mickelson - Jack Ipalibo, Mikkel Maigaard, Kristoffer Tokstad - Lars-Jørgen Salvesen, Moses Mawa Dommer: Ola Hobber Nilsen (Nordstrand IF)

Sarpsborg-kjør fra start

Hjemmelaget startet kampen best. I det ellevte minutter brukte Niklas Gunnarsson armene i duell med «Mos» innenfor feltet. Dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket.

Halvorsen tok på seg ansvaret fra elleve meter, men en svak straffe ble reddet av Viljar Myhra, og Sarpsborg sto fortsatt uten scoring i årets eliteserie.

— Halvorsen er en solid straffeskytter, men denne gangen sviktet han. Det ble en ganske enkel jobb for Myhra i Godset-målet, sier Mathisen.

To Godset-straffer på to minutter

Strømsgodsets første store sjanse kom like før halvtimen var spilt. Etter litt klabb og babb i feltet fikk tidligere Sarpsborg-spiss Lars-Jørgen Salvesen en fot på ballen, men David Mitov Nilsson reddet mesterlig.

Ballen endte hos Mohamed Ofkir som klønete taklet Ari Leifsson og Hobber Nilsen dømte straffe igjen, denne gang til gjestene.

Mikkel Maigaard satte kontant inn kampens første mål og Godset gikk opp i ledelsen etter en halvtime med Sarpsborg-dominans.

Bare to minutter senere fikk gjestene straffe igjen. Et Salvesen-skudd ble blokkert med armen av Bjørn Inge Utvik og dommer Nilsen var sikker i sin sak.

— Alle straffene er korrekte, mener Mathisen om avgjørelsene i førsteomgang.

Maigaard var igjen iskald fra elleve meter og banket ballen kontant ned i Mitov Nilssons høyre hjørne. 0-2 ble stillingen til pause.

— Vi gjør alt rett de første 25 minuttene. Jeg er veldig skuffet over resultatet, men veldig glad for spillet våres før 0-2, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport i pausen.

"Mos"-dobbel og ny straffe

Seks minutter ut i andreomgang fikk Sarpsborg sin redusering. Halvorsen serverte "Mos" med et lekkert innlegg og sistnevnte stanget inn Sarpsborgs første mål for sesongen.

Men Godset var effektive i Sarpsborg, og to minutter etter reduseringen dukket Johan Hove opp og scoret Godets tredje for dagen etter retur fra et Salvesen-forsøk. 1-3.



DOBBEL: "Mos" scoret to ganger mot gamleklubben, men det holdt ikke til poeng for Sarpsborg 08 Foto: Christoffer Andersen

Kvarteret før slutt fikk Sarpsborg 08 et nytt straffespark. Et innlegg fra innbytter Joachim Soltvedt ble blokkert av Sondre Fosnæss Hanssesns arm.

— Det ser meget billig ut. Hobber Nilsen traff på det meste i førsteomgang, men han har gjort mye rart i andre omgang, sier Mathisen som mener Gunnarsson skulle fått sitt andre gule kort i en situasjon like før straffe nummer fire.

"Mos" fikk sjansen denne gangen etter Halvorsens bom. Den tidligere Godset-spissen la ballen hardt ned til venstre for Myhra ikke kunne avverge scoring denne gangen. 2-3, og ny spenning i kampen.

Kjempesjanse

Med omtrent ti minutter igjen av kampen så det ut som at vertene skulle utligne, men «Mos» brystet ballen i stolpen fra kort hold.

Sarpingene kjørte på for utligning, men flere mål ble det ikke i Solbyen.

Sarpsborgs neste kamp er borte mot Bodø/Glimt 28. juni, mens Strømsgodset tar i mot Aalesund på Marienlyst samme dag.