Møtte den drapsmistenkte: – Han gråt og var berørt

Sammen med en norsk professor og en dansk mellommann legger Martine Vik Magnussens far en plan for utlevering.

De tre møtes hjemme hos Odd Petter Magnussen, Martine Vik Magnussens far. Det er første gang de møtes ansikt til ansikt. Et møte tidligere var ikke mulig med korona-restriksjoner. Den ene møtedeltageren, Lars Boje Madsen, har nemlig tatt turen fra Danmark.

En plan for rettferdighet

Sammen legger de en plan for hvordan drapet på Martine Vik Magnussen kan få en rettferdig avslutning. Det er 12 år siden Vik Magnussen ble voldtatt og drept under et studieopphold i London, like lenge har den eneste drapsmistenkte, Farouk Abdulhak, unnsluppet britiske myndigheter. Umiddelbart etter drapet rømte han til hjemlandet Jemen.

De tre mennene rundt stuebordet på Nesøya er foreløpig hemmelighetsfulle rundt hva planen går ut på.

– Men det vi kan si er at stammene er veldig viktig i Jemen. Det har jeg hørt fra tidenes morgen, men vi har ikke hatt noe grensesnitt mot stammene, sier Odd Petter Magnussen, Martines far.

Møtte Abulhak noen år etter drapet

Til venstre for Martines far sitter Lars Boje Madsen. Han er sikkerhetsrådgiver og Jemen-ekspert, og har stor tro på at denne saken kan løse seg. Han er også den eneste som har møtt drapsmistenkte. Møtet fant sted på en cafè i Jemen, noen år etter drapet.

– Jeg husker at han virkelig var berørt. Det er lite typisk jemenittisk å gråte, men han gråt. Han var veldig emosjonell rundt dette og det overrasket meg veldig, sier Madsen.

MØTTE DRAPSMISTENKTE: Lars Boje Madsen møtte Farouk Abulhak i Jemen for noen år tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener det vil være positivt for alle partner å få til en løsning.

– På hvilken måte vil det være positivt for Abulhak?

– Man har kanskje et inntrykk av at han lever et luksusliv i Sana, men da glemmer man hvordan Sana er. Byen bombes konstant. I tillegg er det covid-19 og krigen som pågår nå kommer dessverre til å trekke ut. Derfor har han mange usikkerhetsmomenter, fortsetter Madsen.

UD er ikke en del av planen

Det norske utenriksdepartementet er ikke den del av planen de tre skisserer ut. Ifølge Martines far skulle han gjerne sett at de var mer involvert.

– Gjennom alle disse årene, både gjennom fakkeltog og media, har jeg etterlyst et større engasjement fra Utenriksdepartementets side i det bilaterale forholdet til Jemen, men det har aldri kommet.

Pressetalspersonen i Utenriksdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at norske myndigheter har tatt opp saken men jemenittiske myndigheter.

– Etter britisk ønske har norske myndigheter tatt opp saken med jemenittiske myndigheter i ulike møter, senest under utenriksministerens reise til regionen i februar, skriver Ane Haavardsdatter Lunde.

Lunde skriver videre at de vil fortsette å ta opp saken i møter Jemens eller andre lands myndigheter.

– Vi vil også bistå i eventuelle fellestiltak initiert fra britisk side, fortsetter Lunde.

Håp om løsning

Også professor Stig Jarle Hansen har tilbragt mye tid i Jemen. Han tror mulighetene for en utlevering var bedre noen år tilbake, da ble han selv kontaktet av jemenittiske myndighetene vedrørende utlevering. Tilbudet ledet aldri frem.

– Vi har mistet en god del muligheter, men nå er det flere ting vi kan understreke. Odd Petter Magnussens fantastiske engasjement gjør at det fremdeles er press og dermed er det også håp for en løsning, sier Hansen.

RETTFERDIGHET: Odd Petter Magnussen sier han ikke gir seg før saken får en løsning.. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Gir meg aldri

I 12 år har Magnussen kjempet for rettferdighet for datteren. Han har ingen planer om å gi seg.

– Jeg gir meg aldri. Det går ikke ann, jeg er ikke bygget på noen annen måte, sier han.