Erkjenner straffeskyld etter sprengstoff-funn

Natt til torsdag fikk politiet inn melding om at det ble oppbevart sprengstoff på en privatadresse på Askøy i Vestland. To menn som ble pågrepet har ifølge politiet erkjent straffeskyld.

Politiet hadde torsdag en aksjon på to adresser på Askøy utenfor Bergen etter funn av eksplosiver natt til torsdag, skriver Bergensavisen. Funnet ble gjort etter tips fra publikum.

– Det er to personer som er pågrepet. De er kjenninger av politiet og er siktet etter straffelovens paragraf 188 for uforsiktig oppbevaring av sprengstoff, sier politiadvokat Thomas Arntsen.

De to pågrepne er menn i 40- og 50-årene.

Ifølge politiadvokaten er det ingen ting som tilsier at de to skulle ha tilgang på slikt sprengstoff. Det er heller ikke er noe som tyder på at de hadde konkrete planer om å benytte seg av eksplosivene.

Bombegruppen ble fløyet med helikopter fra Oslo til Askøy.

Personer i nærheten er evakuert, og det skal ikke være fare noe, ifølge Arntsen.

– Politiet har kontroll på de aktuelle stedene og det er ingenting som utgjør noen fare for noen i øyeblikket. Det har ikke vært behov for evakuering. Politiet regner med å bli ferdig med de operative oppgavene og innledende etterforskingsskritt i løpet av dagen, skriver kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt, Gry Benedicte Halseth i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Ifølge Halseth er de to siktede mennene avhørt.

– De har erkjent straffeskyld for befatning med sprengstoffet og vil sannsynligvis bli løslatt i løpet av kvelden, opplyser hun.