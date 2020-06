Carlsen herjet mot verdenstoeren

Magnus Carlsen virket aldri bekymret i kvartfinalemøtet med Fabiano Caruana i Chessable Masters. 29-åringen vant etter to seire og én remis.

For med remis i det tredje partiet var utklassingen et faktum for verdenseneren – som dermed avgjorde før de kom til det fjerde partiet.

– Magnus er rett og slett i kjempeform i dag. Han vinner med utklassingssifre sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I det andre partiet så det lenge ut til å ende med remis – da bestemte Carlsen seg for å gire opp – Caruana ble tatt fullstendig på sengen og måtte se seg slått.

I det første partiet spilte Carlsen spilte med hvite brikker.

29-åringen hadde stålkontroll gjennom hele partiet og vant komfortabelt.

– Jeg synes dette var overbevisende spill. Han fikk en åpning han var komfortabel med og han spilte fort. Caruana fikk tidlig problemer og Magnus fullførte bra synes jeg. Det var grei plankeskuring, sier Carlsens søster Ellen Carlsen i TV 2s sjakkstudio.

Carlsen skal opprinnelig spille tre kvartfinalematcher, men kan med seier i neste kvartfinale gå videre.

Se Carlsens neste kvartfinalematch lørdag på TV 2 Sport 2 fra klokken 15:30!