Mangemillionær etter rekordfunn

Livet til Saniniu Laizer endret seg over natta etter at gruvearbeideren fant to rekordstore edelsteiner.

Hittil har 52 år gamle Saniniu Kuryan Laizers mineralutvinning foregått i ganske liten skala. Men over natten har virksomheten hans i Mirerani nord i Tanzania plutselig blitt millionbedrift, skriver britiske BBC.

Nylig gjorde han to rekordstore funn av mineralet tanzanitt, som kun finnes nord i landet, og som ifølge nyhetskanalen er en av de sjeldneste edelsteinene i verden.

Rekordfunnene på 9,27 kilo og 5,1 kilo knuser den forrige rekorden på 3,5 kilo. Det er Laizers fornøyd med.

– Det vil arrangeres stor fest i morgen, sier han til BBC.

Laizers solgte de to steinene sine til landets myndigheter for tett opp mot 31,5 millioner norske kroner.

Vil bygge skole og kjøpesenter

Laizers uttaler at han ikke vil endre livsstil som følge av funnet, og at han vil fortsette som før. I tillegg til gruvevirksomheten driver han kvegdrift, og har over 2000 dyr.

I tillegg har han over 30 barn med fire koner. Derfor vil han bruke pengene på lokalmiljøet.

– Jeg ønsker å bygge et kjøpesenter og en skole. Jeg ønsker skolen nær hjemmet. Det er så mange fattige rundt her som ikke har råd til skolegang, sier han.

– Jeg er ikke utdannet selv, men prøver å drive ting profesjonelt. Så jeg ønsker at barna mine kan drive bedriften min skikkelig videre, sier han.

Forventer å gå tom

Ifølge lokale geologer kan de siste forekomstene av tanzanitt bli hentet ut i løpet av de neste 20 årene. Edelsteinen er verdsatt både for at den er sjelden og for sin fargevariasjon. Ifølge BBC forekommer den blant annet i grønt, rødt, lilla og blå. Jo sterkere og klarere fargene er, jo mer er den verdt, skriver nyhetskanalen.

Området hvor Laizer fant steinene ble først åpnet opp for utvinning i 2018 som et grep for å stoppe uregulert utvinning og smugling av edelsteinen i området. Ifølge BBC forekommer smugling og ulovlig utvinning fortsatt.

Landets president, som var delaktig i den beslutningen, skryter av funnet til Laizer.

– Dette er nytten av at utvinning i lite omfang, og beviser at Tanzania er rikt, sier president John Magufuli under en feiring av funnet.

I 2017 beordret presidenten at det skulle bygges en 24 kilometer mur rundt edelsteinforekomstene for å sikre dem. Året etter rapporterte gruvesektoren at deres inntekter var steget, og myndighetene argumenterer for at dette viser at muren fungerte.