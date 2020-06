Regjeringen åpner for reiser til Europa fra 15. juli

Statsminister Erna Solberg bekrefter at nordmenn kan reise til Europa i sommer, men at det kun gjelder land som oppfyller FHIs krav om smittekontroll.

På torsdagens pressekonferanse opplyser regjeringen at Norge åpner opp for reiser til og fra Schengen- og EØS-land fra og med 15. juli.

Det vil likevel ikke bli fritt frem når det gjelder utenlandsreiser. reglene om innreisekarantene vil fortsatt gjelde for de landene som ikke oppfyller FHIs krav om smittekontroll.

–Det vil fortatt vil være karanteneregler for de som kommer fra land med høyt smittetrykk, sier Erna Solberg.

Det er derfor usikkert hvilke land det faktisk blir mulig å reise til fra 15.juli. FHI skal komme med en liste over godkjente land 10. juli og denne listen vil bli oppdatert fortløpende.

– Det er ikke mulig i dag å si hvilke land det åpnes for i slutten av juli, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ingen reiser til Sverige

Det har til nå kun vært lov å reise til Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Gotland i Sverige.

Nå har FHI gjort en ny vurdering og øya Gotland i Sverige oppfyller ikke lenger kravet om god smittekontroll.



– FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering som viser at viser at smittesituasjonen på Gotland ikke lenger oppfyller kriteriene.



Det betyr at nordmenn ikke lenger kan reise til noe sted i Sverige uten å gå i karantene ved hjemkomst.

Solberg påpekte at beslutningen om å åpne for reiser til Gotland bygde på objektive kriterier som Folkehelseinstituttet har laget for hvilke regioner i Norden man kan reise til uten at man må i karantene.



Mye uforutsigbarhet

Både Erna Solberg og helseminister Bent Høie oppfordrer fortsatt nordmenn til å feriere i Norge.

– Dette er ikke en oppfordring til å reise, sier Solberg.

Hun understreker at det er knyttet mye usikkerhet til utenlandsreiser ettersom smittesituasjonen kan endre seg raskt.

– Det å reise utenlands innebærer fremdeles en betydelig uforutsigbarhet. Man kan risikere at man booker reise til et land som anses som trygt, men som noen uker senere ikke er det likevel, sier hun.

– I Norge har vi god kontroll og de mest inngripende tiltakene er borte. Det er fordi vi alle har gjort en enorm innsats, sier Erna Solberg.

Stor spenning

Til nå har det kun vært lov å reise til Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Gotland i Sverige.

Det har blitt knyttet stor spenning til hvilke andre land det nå blir mulig å reise til.

Flere medier meldte før pressekonferansen at regjeringen åpner for at nordmenn kan reise til og fra EU og EØS-land i sommer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og helseminister Bent Høie deltar også på dagens pressekonferanse.

Saken oppdateres.