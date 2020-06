30 års tørketid er over - Liverpool vant Premier League

Se seiersintervjuet med Jürgen Klopp i vinduet øverst!

Torsdag kveld var det et faktum. Ingen lag kan ta igjen Liverpool i Premier League-sesongen 2019/20. Dermed er de røde mestere i engelsk fotball, for første gang siden 1989/90.

Manchester Citys manglende evne til å ta med seg tre poeng fra Stamford Bridge betyr at de rødes ledelse med sju kamper igjen ikke kan bli tatt igjen, og dermed er også det matematiske på plass.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at tittelen ville havne på Merseyside, all den tid de gjennom hele sesongen har opparbeidet seg større og større forsprang, men nå kan i alle fall selv de største av pessimister puste lettet ut. Liverpool er mestere.

— Det er godt å kunne si det. Nå er det bare til å si «gratulerer» til alle Liverpool-fans der ute, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

—De er verdige vinnere. De oser energi og kvalitet. Deres supportere kan glede seg i flere sesonger, følger TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt opp.

Jürgen Klopps lag har levert en majestetisk sesong fra start av, og står med utrolige 28 seire, to uavgjorte og ett tap på sesongens 31 første kamper. De er i rute til å smadre flere Premier League-rekorder, og vil blant annet med seier i fem av sine siste sju kamper sette ny rekord for antall poeng.

Omstendighetene merseysiderne vinner i er selvsagt spesielle, all den tid de ikke får mulighet til å danse gatelangs slik man normalt ville gjort i en sådan stund. Jubelscenene som ble utløst da klubben vant Champions League i fjor ville trolig bleknet i forhold, men i en verden preget av covid-19 utløser den etterlengtede tittelen forståelig nok ikke de samme euforiske jubelscenene som den ville gjort i en normal situasjon.

— Det er litt malurt i begeret når det først skulle skje for Liverpool, men det tror jeg er glemt den dagen de får beskjeden om at de er ligamestere, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre onsdag kveld, da de røde gruste Crystal Palace 4-0 og i praksis fjernet det som måtte være igjen av tvil for dem som så for seg marerittscenarioer om totalkollaps.

30 år uten tittelen - måtte se United gå forbi

Ingen kunne se for seg at det ville ta 30 år til neste gang da Kenny Dalglish ledet Anfield-klubben til klubbens 18. ligatittel på våren i 1990. Englands mestvinnende klubb hadde forsynt seg grovt av titlene i to tiår på rad, og de fleste trodde suksessen ville vedvare.

Pokalen fra 1989/90-sesongen har i stedet stått som et symbol på fordums storhet i ligasammenheng, for selv om Liverpool har vunnet både store europeiske pokaler og hjemlige cuper på de 30 årene som har gått, har man aldri klart å gjenskape storhetstiden.

Da Premier League-rebrandingen kom i 1992, og Liverpools suksess uteble, havnet de i bakleksen og måtte se rivalene fra Manchester United vokse seg frem som den store tittelgrossisten. Under Alex Fergusons ledelse hentet de røde djevlene inn forspranget Liverpool hadde innen antall ligatitler, og gikk sågar forbi ved å vinne sin 19. (2010/11) og 20. (2012/13) tittel på engelsk fotballs øverste nivå.

«What ship has never docked at Liverpool?» ble en klassiker i vitsesammenheng, og supportere av rivaliserende klubber har i årevis gnidd seg i hendene og besvart gåten med svaret «The Premier-ship!». Nå kan supporterne av de røde imidlertid endelig slippe jubelen løs.

Profilerte managere har forsøkt seg - og mislyktes

Jürgen Klopp blir den niende manageren i klubbens historie som leder Liverpool FC til ligatittelen i engelsk fotballs øverste divisjon (se faktaboks), og siden Dalglish sist gjorde det i 1990 har det ikke stått på kvaliteten hos de andre som har fått forsøke seg.

Managerne som har ledet Liverpool til 19 ligatitler: Bob Paisley, 6

Bill Shankly, 3

Kenny Dalglish, 3

Tom Watson, 2

David Ashworth, 1

Matt McQueen, 1

George Kay, 1

Joe Fagan, 1

Jürgen Klopp, 1

Da verken klubblegenden Graeme Souness (1991-94) eller mannen som hadde gått den «riktige skolen» Roy Evans (1994-98) lyktes, hentet man blant det ypperste fra Frankrike i Gerard Houllier (1998-04) og fra Spania i Rafa Benitez (2004-10). Men suksess i Europa til tross, i hjemlig liga kom man aldri nærmere enn 2. plasser.

Roy Hodgson kom og gikk i 2010/11-sesongen, før Dalglish igjen overtok roret etter over tjue år borte fra sjefsstillingen. Først på midlertidig basis, før han også satt med hovedansvaret i en hel sesong permanent før Brendan Rodgers kom inn sommeren 2012. Allerede i sin andre sesong var nord-iren ekstremt nære ved å lyktes, og de skjebnesvangre dagene i månedsskiftet april/mai 2014 gnager nok for mange Liverpool-supportere ennå.

Først snublet Steven Gerrard og forærte Chelsea og Demba Ba et ledermål på Anfield som man aldri reiste seg fra i 0-2-tapet 27. april, før tittelhåpet fullstendig gikk i grus da 3-0-ledelse ble til kollaps og 3-3 mot Crystal Palace uken etter. Manchester City vant Premier League, to poeng foran Liverpool, noe som skulle være det nærmeste de hadde vært helt frem til forrige sesong.

Ekstremt nære i fjor

Da Rodgers fikk sparken kun et drøyt år etter 2. plassen, kom nemlig Jürgen Klopp inn høsten 2015 med et mål om å løfte Liverpool til gamle høyder. Det har han gjort, med fjorårets Champions League-tittel og en så godt som feilfri ligasesong i 2018/19 som de store høydepunktene. Dessverre for de røde hjalp det dog ikke med klubbrekordmange 97 poeng da rivalene fra City tok 98, men forrige sesong var på mange måter den ultimate plattformen å bygge videre på.

Denne sesongen har ikke Klopps mannskap sett seg tilbake i det hele tatt, og står igjen som overlegne mestere allerede sju runder før slutt. Det er to runder før noen andre lag før dem i ligaens historie har klart den bragden, og en enormt imponerende reise er nå altså ved veis ende.

Jürgen Klopp er manageren som kombinerer perfeksjonisme med positivitet. En bedre motivator finnes ikke i toppfotballen» skrev TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i sin blogg allerede i september denne sesongen.

Etter seks strake seire lå da alt til rette, og det handlet bare om å fullføre maratonet. Nå - nesten et kalenderår senere - kan de rødes supportere endelig slippe den største jubelen løs. Nå - over 30 år etter forrige gang - kan de igjen slå seg på brystet og si at de heier på Englands beste fotballag. Og ha pokalen som bevis på at det denne gang også stemmer overens med virkeligheten.

FØRSTE SOM MISLYKTS: Graeme Souness, her etter en UEFA-cupkamp mot Genoa i 1992, klarte aldri å bli den samme legenden som manager som han var som spiller på Anfield. Foto: Bildbyrån INTERN, MEN UTEN TITTEL: Roy Evans fulgte i Souness' fotspor, men klarte aldri å ta dem opp igjen til toppen. Her i forbindelse med cupvinnercup-møtene mot Brann i 1997. Foto: Tony Spencer/NTB EKSOTISK: Gerard Houllier, her med sin assistentmanager Phil Thompson, kom fra Frankrike med nye filosofier. Duoen ledet aldri Liverpool til mer enn 2. plass i Premier League. Foto: Bildbyrån NÆRE, MEN LANGT UNNA: Rafa Benitez brakte europeisk suksess tilbake til Anfield, men i ligaen kom han aldri nærmere enn 2. plassen i 2009. Foto: Tony O'brien / BILDBYRÅN MARERITT: Roy Hodgson hadde kun Liverpool-jobben fra sommeren 2010 til januar 2011, og den ellers suksessrike manageren ses på som et av de mørkeste kapitlene i klubbens nyere historie. Foto: Tim Hales/AP RETURNERTE: Kenny Dalglish forsøkte selv å lede klubben tilbake til høydene han selv hadde forlatt dem ved, men det ble med en halv sesong som midlertidig og en hel som permanent sjef for Kop-helten. Foto: Paul Ellis NÆRMEST FREM TIL NÅ: Brendan Rodgers kom ekstremt nære, men glemmer nok aldri denne ettermiddagen hjemme mot Chelsea i april 2014. Hans Liverpool havnet til slutt to poeng bak Manchester City. Foto: Jon Super/AP

