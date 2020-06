Petter Pilgaard (40): - Jeg har drømme-sommerjobben

TV-profilen er et friskt tilskudd inn i anleggsbransjen og er for tiden travelt opptatt med å kjøre veivals og gravemaskin.

Petter Pilgaard (40) har fra barnsben drømt om å kjøre gravemaskin og nå er han i full gang med å leve ut drømmen.



På St.Hanshaugen i Oslo har han påbegynt prøvetiden som vei- og anleggsarbeider, mye takket være forloveden Vendela Kirsebom og kompisen Lothepus.

Se video med Petter på jobb i topp av saken!

– Jeg fikk maskinførerkurs i overraskelsesgave av Vendela, så nå har jeg lappen på gravemaskin, hjullaster og dumper. Jeg har også tidligere jobbet hos Lothepus, og nå har dette medført til sommerjobb hos Hadeland Maskindrift, forteller tv-profilen til TV 2.

Ikke et PR-stunt

Først trodde mange at dette var et PR-stunt fra Petter sin side, men nå som han har startet i jobben får han mange positive tilbakemeldinger og er glad han har endret kurs i arbeidslivet. Mange forbipasserende synes det er gøy å se Petter i aksjon.

– Folk synes det er tøft og noen sier at de også gjerne skulle gjort det samme, men de vegrer seg på grunn av sikkerhet. Men det er også en del som har sagt at de lar seg inspirere og gjøre det de har lyst til. Da er det ekstra gøy at det blir en synergi i at jeg har valgt å gå inn i anleggsbransjen, sier Pilgaard.

Gode skussmål

Petter Pilgaard får gode skussmål av arbeidslederen og for jobben han utfører. Han har et naturtalent bak spakene i gravemaskinen.

– Petter har klart seg bra. Han kommer hit og har pågangsmot og har en genuin interesse for å være med, så det er moro å ha med folk som er så engasjert, og han overrasker stadig, sier Arne Martin Gomnæs i Hadeland Maskindrift.